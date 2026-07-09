UE apasă și mai tare pedala sancțiunilor împotriva traficului de migranți

Publicat 9 iul. 2026, 16:39 Sursă Agerpres

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au propus joi un nou regim de sancțiuni al UE pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor.

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