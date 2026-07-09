UE apasă și mai tare pedala sancțiunilor împotriva traficului de migranți

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au propus joi un nou regim de sancțiuni al UE pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor.
'Astăzi, prezentăm un nou regim de sancțiuni împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și a traficanților de migranți. Toți avem un obiectiv comun. Pentru a le scoate din afaceri. Și pentru a salva viețile a mii de oameni care visează la o viață mai bună. Noi, cei din Europa, trebuie să decidem cine vine la noi și în ce circumstanțe', a declarat Ursula von der Leyen.
Infractorii organizați destabilizează societățile, subminează statul de drept și democrația și slăbesc stabilitatea și securitatea economică. Activitățile ilicite ale persoanelor care introduc ilegal migranți și ale traficanților de persoane care provin din afara UE reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și a valorilor Uniunii, afirmă executivul UE într-un comunicat. Deși numărul sosirilor ilegale a scăzut cu peste 50 % în ultimii doi ani, prea multe persoane continuă să își riște și să își piardă viața din cauza persoanelor care introduc ilegal migranți, consideră Comisia Europeană.
Inițiativa, anunțată de Ursula von der Leyen
Inițiativa a fost anunțată de președinta von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025 și urmărește să perturbe modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți, să le restricționeze deplasările și să le taie profiturile.
Propunerile de joi vizează activitățile ilicite originare din afara Uniunii care, prin natura lor larg răspândită, sistematică sau organizată, reprezintă o amenințare gravă la adresa valorilor Uniunii, a securității Uniunii și a statelor sale membre sau a securității internaționale și comportamentul legat de introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane, traficul și alte activități legate de droguri ilicite, fabricarea și traficul ilicit de arme de foc și spălarea banilor. De asemenea, sunt vizate persoanele și entitățile identificate implicate în aceste activități, inclusiv cele care le conduc, le direcționează sau le sprijină prin introducerea și stabilirea unui cadru clar pentru măsurile restrictive.
Măsurile restrictive propuse sunt înghețarea activelor și interdicțiile de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziția persoanelor sau entităților incluse pe listă, interdicțiile de călătorie pentru a împiedica intrarea în statele membre ale UE sau tranzitarea acestora de către persoanele incluse pe listă.
Instrumentele propuse ar urma să fie aplicate în mod coordonat, asigurându-se că sancțiunile sunt rapide, proporționale și revizuite periodic. Propunerile vor fi acum prezentate în cadrul Consiliului și trebuie să fie adoptate de statele membre în unanimitate.