MAE, atenționare de călătorie pentru români. Cod galben de incendii forestiere în Norvegia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 20:04

Ministerul Afacerilor Externe a lansat un avertisment de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei, după ce autoritățile din această țară au emis un cod galben de incendii forestiere. Avertizarea vizează sud-estul Norvegiei, în regiunea Agder, precum și zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand și Oslo.

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