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MAE, atenționare de călătorie pentru români. Cod galben de incendii forestiere în Norvegia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 20:04

Ministerul Afacerilor Externe a lansat un avertisment de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei, după ce autoritățile din această țară au emis un cod galben de incendii forestiere. Avertizarea vizează sud-estul Norvegiei, în regiunea Agder, precum și zona de coastă cuprinsă între orașele Kristiansand și Oslo.

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele menționate și să urmărească informațiile actualizate disponibile pe site-ul INM norvegian, la link-ul: https://www.met.no.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

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