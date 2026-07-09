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Extern· 1 min citire
Haos total în Iran. Înmormântarea ayatollahului a fost amânată
Înmormântarea ayatollahului
Publicat9 iul. 2026, 18:24
SursăRealitatea PLUS
Este haos în Iran, chiar în ziua în care are loc înmormântarea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ceremonia a fost amânată după ce iranienii care merg spre Mashhad sunt blocați pentru că trenurile spre și dinspre capitală au fost suspendate. Potrivit datelor oficiale, un pod feroviar a fost avariat în atacurile din timpul nopții.
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