Haos total în Iran. Înmormântarea ayatollahului a fost amânată

Publicat 9 iul. 2026, 18:24 Sursă Realitatea PLUS

Este haos în Iran, chiar în ziua în care are loc înmormântarea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ceremonia a fost amânată după ce iranienii care merg spre Mashhad sunt blocați pentru că trenurile spre și dinspre capitală au fost suspendate. Potrivit datelor oficiale, un pod feroviar a fost avariat în atacurile din timpul nopții.

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