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Haos total în Iran. Înmormântarea ayatollahului a fost amânată

Înmormântarea ayatollahului

Înmormântarea ayatollahului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 18:24
SursăRealitatea PLUS

Este haos în Iran, chiar în ziua în care are loc înmormântarea fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei. Ceremonia a fost amânată după ce iranienii care merg spre Mashhad sunt blocați pentru că trenurile spre și dinspre capitală au fost suspendate. Potrivit datelor oficiale, un pod feroviar a fost avariat în atacurile din timpul nopții.

Trenuri suspendate din cauza atacurilor americane

Presa iraniană a transmis că ceremonia de înmormântare a ayatollahului, programată să aibă loc în această dimineață, a fost amânată cu câteva ore.

Operatorul feroviar de stat din Iran a anunțat că serviciile de transport feroviar de pasageri au fost suspendate temporar. Totul după ce americanii au atacat un pod feroviar de pe ruta dintre Teheran și Mashhad. Autoritățile caută soluții alternative pentru transportul pasagerilor către Mashhad pe cale rutieră.

Oficialii au ales orașul Mashhad pentru înmormântare, asta pentru că este locul natal al fostului lider suprem al Iranului. Statele Unite nu și-au asumat responsabilitatea pentru atac. Comandamentul Central al SUA a transmis că au lovit 90 de ținte militare, fără să menționeze podul respectiv.

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