Cel puțin 28 de morți în incendiul devastator de la o fabrică de încălțăminte din China. Muncitorii au rămas blocați pe acoperiș, iar conducerea companiei a fost reținută

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 21:19

Un incendiu de proporții a provocat o tragedie într-o fabrică de încălțăminte din orașul Jinjiang, provincia Fujian, în sud-estul Chinei. Cel puțin 28 de persoane și-au pierdut viața, după ce flăcările au cuprins rapid clădirea și au blocat zeci de muncitori pe acoperiș. Autoritățile au demarat o anchetă amplă, iar reprezentanții companiei au fost deja reținuți.

Distribuie articolul