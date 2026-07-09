Cel puțin 28 de morți în incendiul devastator de la o fabrică de încălțăminte din China. Muncitorii au rămas blocați pe acoperiș, iar conducerea companiei a fost reținută

Un incendiu de proporții a provocat o tragedie într-o fabrică de încălțăminte din orașul Jinjiang, provincia Fujian, în sud-estul Chinei. Cel puțin 28 de persoane și-au pierdut viața, după ce flăcările au cuprins rapid clădirea și au blocat zeci de muncitori pe acoperiș. Autoritățile au demarat o anchetă amplă, iar reprezentanții companiei au fost deja reținuți.
Incendiul a izbucnit într-o fabrică din „Capitala pantofilor” a Chinei
Tragedia s-a produs în jurul prânzului, la fabrica de încălțăminte Huiteng din orașul Jinjiang, unul dintre cele mai importante centre de producție de încălțăminte și îmbrăcăminte din China, cunoscut drept „Capitala pantofilor”.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile chineze, în incinta fabricii se aflau 239 de persoane în momentul izbucnirii incendiului.
Echipele de intervenție au reușit să evacueze 213 angajați, însă bilanțul este unul dramatic, arată Reuters. Doi răniți au murit ulterior la spital, iar alte 26 de persoane, inițial date dispărute, au fost găsite fără viață în interiorul clădirii.
Muncitorii au rămas captivi pe acoperiș
Imaginile difuzate de presa de stat au surprins momente dramatice, în care flăcările uriașe și coloanele dense de fum au cuprins întreaga clădire.
Mai mulți muncitori s-au refugiat pe acoperișul fabricii, în încercarea disperată de a scăpa din calea incendiului, însă fumul gros și extinderea rapidă a focului au făcut extrem de dificilă intervenția salvatorilor.
Chiar dacă incendiul a fost localizat în cursul după-amiezii, pompierii au continuat ore întregi operațiunile de stingere și căutare a victimelor.
Materialele inflamabile au favorizat propagarea focului
Primele concluzii ale anchetei indică faptul că incendiul ar fi izbucnit la parterul clădirii.
Potrivit autorităților, în fabrică erau depozitate cantități importante de materiale utilizate la producerea încălțămintei, inclusiv adezivi și alte substanțe extrem de inflamabile, ceea ce a favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor.
De asemenea, pompierii au constatat că pe căile de acces și pe scări erau depozitate numeroase materiale și produse, îngreunând evacuarea angajaților și intervenția echipelor de salvare.
Xi Jinping a cerut măsuri ferme și sancționarea celor vinovați
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis autorităților să mobilizeze toate resursele necesare pentru operațiunile de salvare și a solicitat o anchetă completă privind cauzele tragediei.
Liderul chinez a cerut identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor responsabile, subliniind că incendiul survine după o serie de accidente grave produse în ultimele luni în unități industriale din țară.
Conducerea companiei, reținută. Conturile firmei au fost blocate
În urma tragediei, autoritățile au dispus reținerea responsabililor companiei, precum și a altor angajați considerați implicați în administrarea fabricii.
Totodată, conturile bancare ale societății au fost înghețate pe durata anchetei, în timp ce procurorii încearcă să stabilească dacă au fost încălcate normele privind securitatea la incendiu și protecția muncii.
Jinjiang produce aproximativ 20% din încălțămintea fabricată la nivel mondial
Orașul Jinjiang reprezintă unul dintre cele mai importante centre industriale ale Chinei în domeniul încălțămintei și articolelor sportive.
Potrivit datelor oficiale, companiile din această regiune au produs în anul 2024 peste 1,2 miliarde de perechi de pantofi, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din producția mondială de încălțăminte, motiv pentru care incidentul ridică serioase semne de întrebare privind respectarea standardelor de siguranță în una dintre cele mai importante zone industriale ale țării.