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Extern· 2 min citire
Benjamin Netanyahu, despre războiul împotriva Iranului:”Încă nu s-a terminat”
FOTO: Arhivă
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că războiul cu Iranul „nu s-a încheiat încă”, subliniind că armata israeliană rămâne pregătită pentru orice scenariu. Potrivit acestuia, forțele aeriene sunt în stare de alertă și gata să intervină dacă situația o va impune.I
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