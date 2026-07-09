Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Benjamin Netanyahu, despre războiul împotriva Iranului:”Încă nu s-a terminat”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 22:04

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că războiul cu Iranul „nu s-a încheiat încă”, subliniind că armata israeliană rămâne pregătită pentru orice scenariu. Potrivit acestuia, forțele aeriene sunt în stare de alertă și gata să intervină dacă situația o va impune.I

”Axa iraniană este mai slăbită ca niciodată”

”Axa iraniană este mai slăbită ca niciodată, în timp ce Israelul este mai puternic ca niciodată. Împreună, am schimbat nu doar popoarele din Orientul Mijlociu, dar ne-am schimbat în primul rând pe noi înșine. Am avut curajul să atacăm. Am demonstrat că mâna lungă a Forțelor Aeriene ajunge peste tot, din Yemen până în Iran”, a spus Benjamin Netanyahu.

”Războiul încă nu s-a terminat”

Într-un discurs rostit la absolvirea unui grup de 40 de noi piloți militari, liderul de la Tel Aviv a subliniat că războiul încă nu s-a terminat.

”Totuși, trebuie să spun că războiul încă nu s-a terminat. În plus față de vechile provocări, apar altele noi, există conflicte și alianțe (...) Suntem pregătiți pentru orice scenariu și știm un lucru: trebuie să fim întotdeauna mai puternici decât inamicii noștri”, a indicat șeful guvernului israelian.

Mai mult, el a descris superioritatea aeriană a Israelului drept ”un pilon fundamental al doctrinei de securitate națională” și s-a lăudat că toată lumea cunoaște puterea aviației militare israeliene.

În ceea ce privește Libanul, Netanyahu a reafirmat că trupele israeliene vor rămâne în sudul acestei țări vecine ”atât timp cât va fi necesar” pentru securitatea Israelului, în ciuda acordului-cadru convenit în urma negocierilor desfășurate la Washington între delegațiile libaneză, americană și israeliană.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

benjamin netanyahuiranrazboi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe