Decizie istorică în aviația din SUA: Un aeroport major va purta numele lui Donald Trump, iar codul de zbor a fost deja schimbat

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 23:03

Aeroportul din Palm Beach, Florida, își schimbă oficial denumirea pentru a purta numele lui Donald Trump. Decizia autorităților locale adaugă aerogara pe o listă impresionantă și diversă de instituții publice, nave militare și monumente din Statele Unite care au fost rebranduite în semn de omagiu pentru liderul republican.

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