Decizie istorică în aviația din SUA: Un aeroport major va purta numele lui Donald Trump, iar codul de zbor a fost deja schimbat

Aeroportul din Palm Beach, Florida, își schimbă oficial denumirea pentru a purta numele lui Donald Trump. Decizia autorităților locale adaugă aerogara pe o listă impresionantă și diversă de instituții publice, nave militare și monumente din Statele Unite care au fost rebranduite în semn de omagiu pentru liderul republican.
Modificarea denumirii oficiale a Aeroportului Internațional Palm Beach în Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump” marchează o mișcare administrativă și politică de mare anvergură. Decizia reflectă popularitatea uriașă de care liderul republican se bucură în Florida, statul pe care l-a transformat în reședința sa adoptivă și unde se află faimosul domeniu Mar-a-Lago.
Legătura strânsă dintre liderul de la Casa Albă și comunitatea locală a fost salutată cu entuziasm de familia sa. Într-o intervenție la Fox News, Eric Trump, fiul fostului și actualului președinte, a punctat că nimeni nu este mai strâns asociat cu Palm Beach sau cu întregul stat Florida decât tatăl său.
Procesul legislativ a fost demarat încă din primăvara acestui an, când guvernatorul Ron DeSantis a promulgat în luna martie legea de redenumire a aerogării. Tranziția tehnică a fost definitivată recent, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a înlocuit istoricul indicativ de zbor PBI cu inițialele președintelui: DJT. Pentru a nu perturba sistemele de rezervări, aeroportul a anunțat o perioadă de acomodare: pasagerii vor folosi vechiul cod PBI pentru achiziția biletelor până pe 18 august, dată de la care noul indicativ DJT va apărea oficial pe ecrane, tichete și etichetele de bagaje. Întreaga operațiune de rebranding a generat costuri logistice estimate la 5,5 milioane de dolari.
De la nave de război la programe federale: Brandul Trump cucerește structurile statului
Influența numelui lui Donald Trump a depășit rapid granițele statului Florida, extinzându-se la nivel național încă de la debutul celui de-al doilea său mandat prezidențial. Amprenta sa a fost integrată în structuri militare și civile strategice:
Marina Americană: O nouă clasă de nave de luptă, aflate în faza de proiectare, va purta numele liderului republican.
Programe guvernamentale: Numele său a fost atașat unui sistem de vize pentru marii investitori străini, unui portal federal pentru medicamente compensate și conturilor de economii garantate de stat destinate copiilor.
Modificări în Washington: În capitala federală, numele lui Trump a fost inclus în structura clădirii Institutului pentru Pace al Statelor Unite. Cu toate acestea, extinderea rebranduirii a întâmpinat și obstacole, instanțele de judecată respingând o tentativă similară de redenumire a prestigiosului Centru „John F. Kennedy” pentru Artele Spectacolului.
Zborul inaugural: „Trump Force One” scrie istorie în zori
Momentul primei aterizări pe aeroportul rebranduit a fost orchestrat simbolic chiar de către familia prezidențială, care a dorit ca inaugurarea să aibă o notă personală. Eric Trump și familia sa au aterizat pe pistă la primele ore ale dimineții la bordul unui avion privat, evitând intenționat ca prima aeronavă care atinge solul sub noua denumire să aparțină unei companii de curierat. „Nici în ruptul capului nu aș fi lăsat să fie al UPS primul avion care aterizează”, a declarat acesta.
Ulterior, Eric Trump a transmis un mesaj de mândrie pe platforma X (fostul Twitter), subliniind semnificația momentului:
„Sunt profund onorat că, la ora 5:01 dimineața, „Trump Force One” a fost primul avion care a aterizat pe Aeroportul Internațional Palm Beach, recent redenumit – acum și pentru totdeauna – Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump” (DJT). Ca fiu al său și ca persoană care zboară de aici aproape în fiecare zi, voi fi mândru să văd inițialele „DJT” pe cartea mea de îmbarcare.”
Precedente în aviația SUA și activitatea comercială curentă
În ciuda schimbărilor de imagine și de codificare, activitatea operațională a aerogării din Florida își va păstra cursul comercial obișnuit. Operatorul principal rămâne compania JetBlue Airways, care, alături de giganții Delta Air Lines și American Airlines, gestionează aproape două treimi din traficul aerian zilnic de pe acest aeroport.
Botezarea unor noduri de transport majore după lideri politici importanți reprezintă o practică bine cunoscută în Statele Unite. Un exemplu similar este aeroportul din Little Rock (Arkansas), redenumit în trecut pentru a-i onora pe Bill și Hillary Clinton – deși în acel caz s-a optat pentru păstrarea vechiului cod aeroportuar LIT. De asemenea, alte aeroporturi importante din orașe precum Las Vegas sau San Jose poartă numele unor foști membri influenți ai Congresului American.