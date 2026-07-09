Fetiță de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit! Șoferul acuzat că a provocat tragedia conducea cu permisul suspendat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 23:52

O familie din Carolina de Nord trece printr-o dramă de nedescris după ce o fetiță de doar 6 ani a murit într-un grav accident rutier. Potrivit autorităților americane, impactul ar fi fost provocat de un bărbat de origine mexicană care conducea o camionetă având permisul de conducere suspendat. Acesta este acum cercetat pentru mai multe infracțiuni.

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