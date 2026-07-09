Fetiță de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit! Șoferul acuzat că a provocat tragedia conducea cu permisul suspendat

O familie din Carolina de Nord trece printr-o dramă de nedescris după ce o fetiță de doar 6 ani a murit într-un grav accident rutier. Potrivit autorităților americane, impactul ar fi fost provocat de un bărbat de origine mexicană care conducea o camionetă având permisul de conducere suspendat. Acesta este acum cercetat pentru mai multe infracțiuni.
Accident devastator în timp ce mergeau la prânz
Tragedia s-a petrecut pe 3 iulie, în comitatul Pitt, statul Carolina de Nord, arată New York Post. Kelli Toler, în vârstă de 35 de ani, se deplasa cu cei doi copii ai săi spre un restaurant, înainte de a merge la piscină.
Potrivit anchetatorilor, autoturismul în care se afla familia a fost lovit violent de o camionetă condusă de Jaime Santiago Corona, care nu ar fi respectat indicatorul „Stop” aflat la intersecție.
Impactul a fost devastator.
Fetița a murit pe loc, iar mama și fratele ei au fost grav răniți
În urma coliziunii, Calli Toler, în vârstă de 6 ani, nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată la locul accidentului.
Mama sa și fratele de doar 4 ani au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la un spital din Greenville, unde au primit îngrijiri medicale.
Potrivit apropiaților familiei, cei trei se îndreptau să ia masa de prânz înainte de a petrece câteva ore la piscină, planuri care s-au transformat într-o tragedie.
Autoritățile: accidentul putea fi evitat
Investigația desfășurată de Patrula de Autostrăzi din Carolina de Nord arată că șoferul camionetei conducea cu permisul suspendat în momentul producerii accidentului.
De asemenea, autoritățile americane susțin că bărbatul, cetățean mexican, fusese deportat de mai multe ori în trecut și s-ar fi aflat ilegal pe teritoriul Statelor Unite.
Reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă au transmis că tragedia ar fi putut fi prevenită și și-au exprimat solidaritatea față de familia îndoliată.
Mai multe acuzații pe numele șoferului
În urma accidentului, Jaime Santiago Corona a fost pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni, printre care:
ucidere din culpă;
conducere cu permisul suspendat;
nerespectarea indicatorului „Stop”;
conducere imprudentă și periculoasă.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.
Moartea micuței Calli Toler a emoționat profund comunitatea locală. Prietenii și apropiații familiei au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini pe părinți în această perioadă extrem de dificilă.