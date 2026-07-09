Accident grav pe DN 61, în Dâmbovița! Patru persoane, printre care doi copii de 3 și 7 ani, au ajuns la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 18:31

Un accident rutier produs joi după-amiază pe Drumul Național 61, în județul Dâmbovița, s-a soldat cu patru victime, inclusiv doi copii. În coliziune au fost implicate trei autovehicule, iar toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.

Distribuie articolul