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Locale· 2 min citire
Accident grav pe DN 61, în Dâmbovița! Patru persoane, printre care doi copii de 3 și 7 ani, au ajuns la spital
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Un accident rutier produs joi după-amiază pe Drumul Național 61, în județul Dâmbovița, s-a soldat cu patru victime, inclusiv doi copii. În coliziune au fost implicate trei autovehicule, iar toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.
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