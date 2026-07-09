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Atac armat în Țăndărei, Ialomița. Patru bărbați au fost arestați după ce au tras mai multe focuri de armă asupra unei case

Atac armat Țăndărei

Atac armat Țăndărei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:48

Atac armat în Țăndărei, județul Ialomița. Patru bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case, iar procurorii susțin că aceștia ar fi fost hotărâți să îi omoare pe cei care locuiau acolo. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, după ce victimele au reușit să fugă și să se ascundă până la sosirea polițiștilor.

Potrivit anchetatorilor, cei patru ar fi acționat la comandă. Ordinul ar fi venit din străinătate, de la un apropiat al acestora, care le-ar fi cerut să atace cu "ce au prin casă". Procurorii încearcă acum să stabilească motivele care au dus la acest atac.

Agresorii și victimele fac parte din aceeași familie

Anchetatorii spun că toate persoanele implicate în scandal, atât agresorii, cât și victimele, fac parte din aceeași familie. Bărbatul aflat în afara țării le-ar fi transmis rudelor sale să îi atace pe membrii celeilalte familii și să folosească armele pe care le aveau la îndemână.

Polițiștii au găsit ulterior două arme de foc neînregistrate. Acestea ar fi fost folosite în atacul asupra locuinței, unde au fost trase patru focuri de armă. Niciun glonț nu a lovit vreo persoană, iar victimele au scăpat pentru că au fugit rapid și s-au adăpostit.

Patru persoane au fost arestate preventiv

Până în acest moment, patru persoane au fost arestate preventiv în acest caz. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să afle exact de ce a fost dat ordinul de atac și care a fost rolul fiecărei persoane implicate.

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