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Locale· 1 min citire
Atac armat în Țăndărei, Ialomița. Patru bărbați au fost arestați după ce au tras mai multe focuri de armă asupra unei case
Atac armat Țăndărei
Atac armat în Țăndărei, județul Ialomița. Patru bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case, iar procurorii susțin că aceștia ar fi fost hotărâți să îi omoare pe cei care locuiau acolo. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, după ce victimele au reușit să fugă și să se ascundă până la sosirea polițiștilor.
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