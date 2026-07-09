Câine găsit extrem de slab și bolnav, salvat de polițiști. Stăpânul a primit o amendă uriașă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 11:49

Un bărbat din comuna Obreja, județul Caraș-Severin, a fost amendat cu 10.000 de lei de polițiști, după ce aceștia au descoperit că nu și-a îngrijit câinele. Animalul era extrem de slab, bolnav, nu avea microcip și fusese luat în proprietate fără documentele legale sanitar-veterinare.

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