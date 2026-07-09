Câine găsit extrem de slab și bolnav, salvat de polițiști. Stăpânul a primit o amendă uriașă

Un bărbat din comuna Obreja, județul Caraș-Severin, a fost amendat cu 10.000 de lei de polițiști, după ce aceștia au descoperit că nu și-a îngrijit câinele. Animalul era extrem de slab, bolnav, nu avea microcip și fusese luat în proprietate fără documentele legale sanitar-veterinare.
Câinele a fost încredințat unei asociații de protecția animalelor, unde va avea condiții corespunzătoare și va primi îngrijirile medicale de care are nevoie. Polițiștii au aplicat sancțiunea pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor.
Polițiștii au făcut verificări în comuna Obreja
Poliția Județeană Caraș-Severin a transmis că polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au făcut verificări pe raza comunei Obreja, după ce au fost sesizate probleme privind condițiile de bunăstare ale animalelor. În urma controalelor, aceștia au ajuns la domiciliul unui bărbat de 51 de ani.
"În urma activităţilor, au identificat la domiciliul unui bărbat de 51 de ani din comuna Obreja, un câine, femelă, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 1 an, care se afla într-o stare necorespunzătoare din punct de vedere medical, extrem de slab, nu era identificat prin microcipare şi nu beneficia de asistenţă medicală, conform prevederilor legale în vigoare", precizează sursa citată.
Câinele a fost dus la o asociație de protecție a animalelor
Polițiștii au stabilit și că patrupedul fusese luat în proprietate fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege. În urma verificărilor, câinele a fost încredințat unei asociații de protecția animalelor, unde va beneficia de condiții corespunzătoare de bunăstare și de asistența medicală necesară.
Pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor, bărbatul a fost sancționat contravențional. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 10.000 de lei.
Recomandările polițiștilor
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Caraș-Severin recomandă respectarea legislației în domeniu. Proprietarii trebuie să asigure animalelor asistență medicală, să identifice câinii prin microcipare și să dețină documentele sanitar-veterinare obligatorii, astfel încât animalele să poată fi urmărite legal.