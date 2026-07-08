Muncitor mort în Galați. Liftul la care lucra s-a prăbușit de la etajul 5

Accident de muncă grav în municipiul Galați. Un bărbat de 57 de ani și-a pierdut viața după ce cabina liftului în care efectua lucrări de mentenanță s-a prăbușit în gol de la etajul al cincilea.
Un muncitor a murit după ce cabina liftului s-a prăbușit de la etajul 5
Un grav accident de muncă a avut loc în municipiul Galați, unde un bărbat de 57 de ani și-a pierdut viața în timp ce efectua lucrări de mentenanță la un lift. Cabina în care se afla s-a prăbușit în gol de la etajul al cincilea, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
Liftul s-a prăbușit în timpul lucrărilor de mentenanță
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, incidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 08:38, într-un imobil situat pe strada Constructorilor.
Apelul la 112 anunța că un muncitor ar fi căzut în gol împreună cu liftul de la etajul al cincilea.
La sosirea echipajelor de intervenție, victima era deja decedată.
Un element de siguranță ar fi cedat
Primele cercetări efectuate la fața locului arată că doi angajați ai unei societăți comerciale din Galați efectuau lucrări de întreținere la instalația de lift.
În timpul intervenției, unul dintre elementele de siguranță ale instalației ar fi cedat, iar cabina liftului s-a prăbușit în gol.
În interiorul cabinei se afla unul dintre muncitori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, care a suferit răni incompatibile cu viața.
Celălalt angajat nu se afla în cabina liftului în momentul producerii accidentului.
Poliția a deschis dosar penal
Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului de muncă.
Polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunile de: nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă.
Anchetatorii vor verifica dacă au fost respectate toate normele privind desfășurarea lucrărilor de mentenanță și dacă instalația liftului funcționa în condiții de siguranță.
Specialiștii urmează să stabilească exact ce a provocat cedarea sistemului de siguranță și dacă există persoane care se fac responsabile de producerea tragediei.
Rezultatele expertizelor tehnice și ale cercetărilor desfășurate la fața locului vor sta la baza concluziilor anchetei, care va clarifica împrejurările în care muncitorul și-a pierdut viața în timpul intervenției la lift.