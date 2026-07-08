Muncitor mort în Galați. Liftul la care lucra s-a prăbușit de la etajul 5

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 19:50

Accident de muncă grav în municipiul Galați. Un bărbat de 57 de ani și-a pierdut viața după ce cabina liftului în care efectua lucrări de mentenanță s-a prăbușit în gol de la etajul al cincilea.

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