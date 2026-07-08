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Trafic resticționat pe DN 13, în județul Brașov. Un copac doborât de furtună a lovit un autoturism

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 20:10

Un copac rupt de vânt a căzut miercuri după-amiază, peste un autoturism care circula pe DN 13, în județul Brașov. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 13 Braşov - Rupea, la kilometrul 43+800 de metri, în zona Pădurii Bogăţii, judeţul Braşov, un copac s-a rupt, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile, iar în cădere a acroşat un autoturism aflat în mişcare”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.

Sursa citată precizează că nu au rezultat victime, iar circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea Poliţiei.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri, în cea mai mare parte a ţării vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu viteze de 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h.

Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm) pe arii extinse în nordul Crişanei, Maramureş, Transilvania, Moldova şi Dobrogea şi local în Oltenia şi Muntenia.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantităţi de apă de 15...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

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