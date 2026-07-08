Trafic resticționat pe DN 13, în județul Brașov. Un copac doborât de furtună a lovit un autoturism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 20:10

Un copac rupt de vânt a căzut miercuri după-amiază, peste un autoturism care circula pe DN 13, în județul Brașov. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

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