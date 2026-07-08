Femeie găsită fără viață în râul Bistrița, la 60 de kilometri de casă. Fusese dată dispărută în timpul viiturilor

O femeie de 52 de ani din Vatra Dornei, dispărută în timpul inundațiilor din 4 iulie, a fost găsită decedată în râul Bistrița, la aproximativ 60 de kilometri de locul în care ar fi căzut.
Tragedie în Suceava. O femeie dispărută în timpul viiturilor a fost găsită moartă
Final tragic în cazul unei femei din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, care a fost dată dispărută în timpul fenomenelor meteo extreme de la începutul lunii iulie. După două zile de căutări, trupul acesteia a fost descoperit în albia râului Bistrița, la aproximativ 60 de kilometri de locuința sa.
Primele verificări indică faptul că femeia ar fi fost luată de apele învolburate după ce a căzut de pe puntea care asigura accesul spre casă.
Descoperirea a fost făcută de un localnic
Poliția orașului Broșteni a fost alertată în dimineața zilei de 6 iulie, printr-un apel la 112, după ce un localnic a găsit trupul unei persoane în albia râului Bistrița.
Bărbatul se afla în zonă pentru a aduna lemne aduse de viitură, când a observat corpul unei femei pe o insulă formată după retragerea apelor.
Victima era parțial acoperită de bușteni și aluviuni, iar la examinarea preliminară nu au fost identificate urme vizibile de violență, fiind însă prezente semne specifice instalării decesului.
Victima fusese dată dispărută în timpul inundațiilor
În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că persoana decedată este o femeie în vârstă de 52 de ani din municipiul Vatra Dornei.
Aceasta fusese dată dispărută pe 4 iulie, după ce soțul ei a sesizat autoritățile că femeia nu a mai ajuns acasă în timpul ploilor torențiale și al viiturilor care au afectat zona.
Ar fi căzut de pe puntea din apropierea locuinței
Din primele date ale anchetei reiese că femeia ar fi căzut în râul Bistrița de pe puntea care făcea legătura cu locuința sa.
Din cauza debitului foarte mare al apei, aceasta ar fi fost purtată de curenți pe o distanță de aproximativ 60 de kilometri, până în zona orașului Broșteni, unde a fost găsită fără viață.
Polițiștii continuă cercetările
Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
În acest moment, primele verificări susțin ipoteza unui accident produs pe fondul condițiilor meteorologice extreme, însă cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de decesul femeii.