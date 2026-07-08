Femeie găsită fără viață în râul Bistrița, la 60 de kilometri de casă. Fusese dată dispărută în timpul viiturilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 20:30

O femeie de 52 de ani din Vatra Dornei, dispărută în timpul inundațiilor din 4 iulie, a fost găsită decedată în râul Bistrița, la aproximativ 60 de kilometri de locul în care ar fi căzut.

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