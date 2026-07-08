Pesta micilor rumegătoare. 80 de ovine dintr-un transport neautorizat, sacrificate pentru evitarea răspândirii de boli în județul Vaslui

Aproximativ 80 de ovine suspecte de pesta micilor rumegătoare au fost sacrificate, miercuri, în județul Vaslui, după ce autoritățile au descoperit un transport neautorizat de animale. Măsura a fost dispusă de reprezentanții Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), pentru a preveni răspândirea bolii și apariția unor focare în zonă.
DSVSA: ”Nu s-a prezentat niciun document privind starea de sănătate a ovinelor”
Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui au transmis că animalele proveneau dintr-un transport clandestin, depistat anterior.
”În ceea ce privește cele aproape 80 de ovine confiscate în trafic ca urmare a unui transport ilegal, decizia Comitetului Local de Combaterea Bolilor a fost de ucidere și neutralizare a acestor cadavre din cauza faptului că ovinele nu prezintă niciun mijloc de identificare, nu sunt crotaliate. Nu s-a prezentat niciun document privind starea de sănătate a acestor ovine. Nu știm de unde provin aceste ovine, nu știm ce boli transmisibile pot avea, pentru că perioada unui virus poate fi până la 21 de zile sau mai mult, fapt pentru care, pentru a preveni ca pe teritoriul județului Vaslui să se disemineze vreo boală cum ar fi peste amicilor rumegătoare, s-a dispus uciderea și neutralizarea. Primăria Municipiului Vaslui, Muntenii de Jos și Consiliul Județean vor purcede la această operațiune și ulterior la dezinfecția locului”, a declarat, miercuri, directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.
Mișcarea ovinelor pe teritoriul României, interzisă din cauza pestei micilor rumegătoare
Șeful DSVSA a subliniat că în cadrul Comitetul Național pentru Stații de Urgență, prin Comitetul Național de Combaterea Bolilor, s-a dispus ca pe teritoriul României să fie interzisă mișcarea tuturor ovinelor, cu excepțiile autorizate de către DSV.
Din cercetările efectuate împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, persoana care a efectuat transportul clandestin de ovine a fost identificată. Aceasta ar fi postat pe rețelele de socializare mai multe anunțuri privind achiziția ovinelor.
”De aceea, pe teritoriul României, avem pesta micilor rumegătoare și s-a interzis exportul de ovine, din cauza acestor samsari care achiziționează ovine fără documente, ovine bolnave și transmit boala pe întreg teritoriul României și nu numai. Acești samsari și aceste transporturi ilegale de animale sunt motivul pentru care virusul se răspândește pe teritoriul României”, a mai spus Ponea.
Amendă de 12.000 de lei pentru șoferul camionului în care se aflau cele 80 de oi
Potrivit autorităților, șoferul camionului care efectua transportul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 12.000 de lei.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili proveniența animalelor și toate împrejurările în care a fost organizat transportul.
De asemenea, în funcție de concluziile anchetei și de decizia CLCB, vor fi stabilite alte posibile măsuri suplimentare, inclusiv întocmirea unui dosar penal în acest caz.