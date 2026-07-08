Pesta micilor rumegătoare. 80 de ovine dintr-un transport neautorizat, sacrificate pentru evitarea răspândirii de boli în județul Vaslui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 18:42

Aproximativ 80 de ovine suspecte de pesta micilor rumegătoare au fost sacrificate, miercuri, în județul Vaslui, după ce autoritățile au descoperit un transport neautorizat de animale. Măsura a fost dispusă de reprezentanții Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), pentru a preveni răspândirea bolii și apariția unor focare în zonă.

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