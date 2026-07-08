Accident mortal în Suceava. Un șofer a murit după ce a fost proiectat prin parbriz în urma unui impact violent

Un grav accident rutier s-a produs în localitatea Mioveni, comuna Șcheia, județul Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat într-un cap de pod.
Un șofer a murit după un impact devastator cu un cap de pod
Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Mioveni, din comuna Șcheia, județul Suceava, unde un bărbat și-a pierdut viața în urma unui impact deosebit de violent. Potrivit primelor informații, autoturismul condus de victimă ar fi lovit inițial un alt vehicul, după care a ieșit de pe carosabil și s-a izbit frontal de un cap de pod.
Forța impactului a fost atât de mare încât șoferul a fost proiectat prin parbriz.
Victima a fost găsită în stop cardio-respirator
La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale Serviciului de Ambulanță și ale celorlalte structuri de intervenție.
Medicii au găsit un bărbat aflat în stop cardio-respirator, cu traumatisme extrem de grave, incompatibile cu viața. În ciuda intervenției rapide, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea acestuia, fiind declarat decesul.
Mașina ar fi lovit un alt autoturism înainte de impact
Primele date din anchetă indică faptul că autoturismul implicat în tragedie ar fi intrat în coliziune cu un alt vehicul aflat în trafic.
Ulterior, șoferul ar fi accelerat, iar mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un cap de pod aflat pe marginea drumului.
Impactul a distrus autoturismul aproape în totalitate, iar conducătorul auto a fost aruncat prin parbriz.
Polițiștii au deschis o anchetă
Oamenii legii au ajuns la fața locului și au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Anchetatorii urmează să stabilească dinamica evenimentului rutier, viteza cu care circula autoturismul și toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.
Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetării la fața locului.
Polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs accidentul mortal din județul Suceava.