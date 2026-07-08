Accident mortal în Suceava. Un șofer a murit după ce a fost proiectat prin parbriz în urma unui impact violent

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 19:37

Un grav accident rutier s-a produs în localitatea Mioveni, comuna Șcheia, județul Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat într-un cap de pod.

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