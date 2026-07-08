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Accident grav pe A1, în județul Sibiu. Trei autocamioane şi un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent

FOTO: Ora de Sibiu/Colaj Realitatea.NET

FOTO: Ora de Sibiu/Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 17:59

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe autostrada A1, în județul Sibiu, unde trei autocamioane și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent

"ISU Sibiu intervine de urgenţă pe A1 în zona localităţii Cristian, sensul de mers Sălişte - Sibiu la un accident rutier. Din primele informaţii, în accident ar fi implicate trei autocamioane şi un microbuz de transport persoane", a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență(ISU) Sibiu.

La faţa locului intervni două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

De asemenea, mai multe echipaje de Poliţie au fost direcţionate la locul accidentului.

Imagini de la fața locului pot fi vizualizate, AICI.

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