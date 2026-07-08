Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident grav pe A1, în județul Sibiu. Trei autocamioane şi un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent
FOTO: Ora de Sibiu/Colaj Realitatea.NET
Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe autostrada A1, în județul Sibiu, unde trei autocamioane și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent
Citește și
- 16:36Alertă în județul Giurgiu. Proiectil exploziv de 100 de milimetri, descoperit în timpul lucrărilor de reabilitare a căii ferate -FOTO
- 15:27Femeie păcălită prin metoda „falsului polițist”, după ce i s-a spus că are un credit fraudulos. Un tânăr a fost prins când ridica banii
- 15:20Carantină de 30 de zile în toată țara. Transporturile de oi și capre, blocate după apariția unui nou focar
- 14:03Bărbat din Buzău, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce și-ar fi răpit și bătut fosta iubită: femeia a fost salvată de băiețelul ei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News