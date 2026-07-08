Accident grav pe A1, în județul Sibiu. Trei autocamioane şi un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 17:59

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe autostrada A1, în județul Sibiu, unde trei autocamioane și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit violent

Distribuie articolul

Mai multe articole despre TIR-uriaccidentSibiu