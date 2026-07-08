Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Prahova. Turist polonez evacuat cu elicopterul din zona Vârfului Omu după ce i s-a făcut rău

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 20:25

Un turist polonez de 17 ani, care făcea parte dintr-un grup alcătuit din trei adulți și 14 copii, a avut miercuri o stare de lipotimie, însoțită de dureri de cap și vărsături. Salvamontiștii au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și a-l transporta la echipajele medicale.

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