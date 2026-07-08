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Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Prahova. Turist polonez evacuat cu elicopterul din zona Vârfului Omu după ce i s-a făcut rău

FOTO: Facebook/ Salvamont Prahova

FOTO: Facebook/ Salvamont Prahova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 20:25

Un turist polonez de 17 ani, care făcea parte dintr-un grup alcătuit din trei adulți și 14 copii, a avut miercuri o stare de lipotimie, însoțită de dureri de cap și vărsături. Salvamontiștii au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și a-l transporta la echipajele medicale.

”Un apel primit prin intermediul 112 de la Vf. Omu, ne anunţa că un adolescent polonez în vârstă de 17 ani, parte a unui grup format din 3 adulţi şi 14 copii, are nevoie urgentă de ajutor, având lipotimie, dureri de cap, vărsături. Am trimis echipa de prim răspuns de la Baza Salvamont Baba Mare”, anunţă, miercuri după-amiază, Salvamont Prahova.

Reprezentanții instituției au subliniat că pentru operativitate, a fost alertat elicopterul de la Braşov.

Pacientul a fost transportat la Spitalul Judeţean Braşov, iar grupul din care făcea parte a fost însoţit de către salvatorii montani până la Piatra Arsă.

 

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