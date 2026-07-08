Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Prahova. Turist polonez evacuat cu elicopterul din zona Vârfului Omu după ce i s-a făcut rău
FOTO: Facebook/ Salvamont Prahova
Un turist polonez de 17 ani, care făcea parte dintr-un grup alcătuit din trei adulți și 14 copii, a avut miercuri o stare de lipotimie, însoțită de dureri de cap și vărsături. Salvamontiștii au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și a-l transporta la echipajele medicale.
Citește și
- 20:10Trafic resticționat pe DN 13, în județul Brașov. Un copac doborât de furtună a lovit un autoturism
- 19:50Muncitor mort în Galați. Liftul la care lucra s-a prăbușit de la etajul 5
- 19:37Accident mortal în Suceava. Un șofer a murit după ce a fost proiectat prin parbriz în urma unui impact violent
- 18:42Pesta micilor rumegătoare. 80 de ovine dintr-un transport neautorizat, sacrificate pentru evitarea răspândirii de boli în județul Vaslui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News