Accident grav în Focșani. Ambulanță aflată în misiune, lovită de o mașină care nu i-a acordat prioritate

O ambulanță aflată în misiune a fost implicată, miercuri după-amiază, într-un accident rutier produs în municipiul Focșani. În urma incidentului, șoferița care nu a acordat prioritate autospecialei a fost sancționată cu o amendă de aproape 2.000 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.
Mașina șoferiție vinovate a fost proiectată într-un taxi aflat în staționare
”Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 58 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea o autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, care se deplasa pe strada Cuza Vodă având în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și acustice, la efectuarea virajului la dreapta către strada Republicii, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din municipiul Focșani, care nu i-ar fi acordat prioritate de trecere. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un autoturism tip taxi, condus de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Focșani, aflat în staționare”, a transmis IPJ Vrancea.
Potrivit reprezentanților instituției, toți cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
În urma cercetărilor, șoferița autoturismului a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.946,25 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, pentru neacordarea priorității de trecere autospecialei de ambulanță.
Șoferul ambulanței a fost amendat cu 865 de lei
Totodată, conducătorul autospecialei Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea a fost sancționat contravențional cu amendă de 865 de lei, pentru neasigurare la schimbarea direcției de mers către dreapta.În urma evenimentului, SAJ Vrancea a transmis un apel către conducătorii auto, subliniind importanța acordării priorității vehiculelor de intervenție.
”Deși acest incident s-a soldat doar cu pagube materiale și fără victime, evenimentul reprezintă un semnal de alarmă. Autospeciala se deplasa la o urgență medicală majoră, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Ignorarea acestor avertismente pune în pericol direct viețile celor care așteaptă ajutorul medical. Fiecare minut, fiecare secundă contează decisiv atunci când o ambulanță se deplasează spre un pacient în stare critică. Întârzierea echipajului din cauza neatenției sau a indisciplinei în trafic poate face diferența între viață și moarte”, au transmis reprezentanții SAJ Vrancea.
Instituția solicită tuturor participanților la trafic să manifeste atenție sporită, să elibereze imediat banda de mers la apropierea unei ambulanțe cu semnalele speciale în funcțiune și să acorde prioritate absolută autospecialelor în intersecții, subliniind că respectarea acestor reguli reprezintă atât o obligație legală, cât și o contribuție directă la salvarea de vieți omenești.