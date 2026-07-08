Accident grav în Focșani. Ambulanță aflată în misiune, lovită de o mașină care nu i-a acordat prioritate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 21:36

O ambulanță aflată în misiune a fost implicată, miercuri după-amiază, într-un accident rutier produs în municipiul Focșani. În urma incidentului, șoferița care nu a acordat prioritate autospecialei a fost sancționată cu o amendă de aproape 2.000 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.

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