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Locale· 1 min citire
Furtună de nisip pe plajele din Eforie. Salvamari:”Poate crea situaţii periculoase”-VIDEO
FOTO: Captura Facebook
O furtună puternică de nisip a lovit, miercuri, stațiunea Eforie, transformând plajele într-un peisaj dominat de rafale puternice de vânt și nori de nisip. Salvamarii îi avertizează pe turiști că vântul suflă cu intensitate dinspre mare, iar condițiile pot deveni periculoase.
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