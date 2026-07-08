Furtună de nisip pe plajele din Eforie. Salvamari:”Poate crea situaţii periculoase”-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 21:21

O furtună puternică de nisip a lovit, miercuri, stațiunea Eforie, transformând plajele într-un peisaj dominat de rafale puternice de vânt și nori de nisip. Salvamarii îi avertizează pe turiști că vântul suflă cu intensitate dinspre mare, iar condițiile pot deveni periculoase.

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