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Furtună de nisip pe plajele din Eforie. Salvamari:”Poate crea situaţii periculoase”-VIDEO

FOTO: Captura Facebook

FOTO: Captura Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 21:21

O furtună puternică de nisip a lovit, miercuri, stațiunea Eforie, transformând plajele într-un peisaj dominat de rafale puternice de vânt și nori de nisip. Salvamarii îi avertizează pe turiști că vântul suflă cu intensitate dinspre mare, iar condițiile pot deveni periculoase.

"Furtună de nisip pe plajele din Eforie! Vântul a început să sufle cu putere dinspre mare spre uscat şi poate crea situaţii periculoase", au transmis, miercuri, pe pagina de Facebook, salvamarii din Eforie Nord, distribuind imagini în care se vede cum turiştii părăsesc în fugă plaja.

Salvamarii le cer turiştilor ca, în astfel de situaţii, să nu intre în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile.

"Dacă aţi pierdut un obiect gonflabil în apă, nu vă aventuraţi după el. Curenţii şi valurile vă pot pune viaţa în pericol. Supravegheaţi permanent copiii şi respectaţi indicaţiile salvamarilor", au mai transmis salvamarii.

Litoralul este vizat de o avertizare cod galben de intensificări ale vântului şi vijelii până la ora 23.00.

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