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Fugar căutat în Germania pentru jafuri, prins în România. Bărbatul din Kosovo se ascundea într-o comună din Giurgiu

Poliția Română

Poliția Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:51

Un bărbat din Kosovo, căutat de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor jafuri, a fost prins de polițiștii din România, în județul Giurgiu. Acesta a fost depistat în comuna Buturugeni și reținut pentru parcurgerea procedurilor necesare punerii în executare a mandatului de urmărire internațională emis pe numele său.

Potrivit Poliției, bărbatul are 37 de ani și era urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane. El este cercetat pentru mai multe infracțiuni de jaf sau tâlhărie, comise cu sau fără mână armată ori în alte circumstanțe agravante.

Bărbatul a fost prins în comuna Buturugeni

Polițiștii din Giurgiu au desfășurat acțiunea după o solicitare venită din partea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. La intervenție au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu, polițiști ai Secției de Poliție Rurală nr. 6 Mihăilești, dar și luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale Giurgiu.

„La data de 8 iulie a.c., în urma unei solicitări din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Giurgiu, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Mihăileşti au desfăşurat o acţiune pe linia persoanelor urmărite, în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu, în urma căreia au depistat un bărbat, de 37 de ani, din Kosovo, urmărit internaţional. Pe numele persoanei în cauză autorităţile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de jaf sau tâlhărie cu sau fără mână armată, sau alte circumstanţe agravante”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Giurgiu.

A fost dus în arestul Poliției Capitalei

După prinderea sa, cetățeanul străin a fost reținut în baza mandatului de urmărire internațională. Bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Capitalei, urmând să fie parcurse procedurile legale în astfel de cazuri. La capturarea acestuia au participat și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Giurgiu.

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