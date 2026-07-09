Fugar căutat în Germania pentru jafuri, prins în România. Bărbatul din Kosovo se ascundea într-o comună din Giurgiu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:51

Un bărbat din Kosovo, căutat de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor jafuri, a fost prins de polițiștii din România, în județul Giurgiu. Acesta a fost depistat în comuna Buturugeni și reținut pentru parcurgerea procedurilor necesare punerii în executare a mandatului de urmărire internațională emis pe numele său.

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