Moarte cumplită în Giurgiu! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în timp ce repara un malaxor de beton

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 18:50

Un grav accident de muncă a avut loc la o balastieră din localitatea Mârșa, județul Giurgiu, unde un tânăr de doar 19 ani a murit după ce s-a electrocutat în timpul unor lucrări de reparație la un malaxor de beton. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, viața victimei nu a mai putut fi salvată. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

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