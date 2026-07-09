Moarte cumplită în Giurgiu! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în timp ce repara un malaxor de beton

Un grav accident de muncă a avut loc la o balastieră din localitatea Mârșa, județul Giurgiu, unde un tânăr de doar 19 ani a murit după ce s-a electrocutat în timpul unor lucrări de reparație la un malaxor de beton. În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, viața victimei nu a mai putut fi salvată. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
Accident mortal în timpul unei intervenții la un utilaj industrial
Incidentul s-a produs în jurul orei 14:00, în incinta unei societăți comerciale care exploatează o balastieră în comuna Mârșa, conform Breaking News Giurgiu.
Potrivit informațiilor preliminare, tânărul, în vârstă de 19 ani, era angajat al companiei și efectua lucrări de reparație la un malaxor de beton. În timpul intervenției, acesta ar fi fost surprins de o descărcare electrică și s-a electrocutat.
Apelul la numărul unic de urgență 112 a mobilizat rapid echipajele de salvare, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.
Medicii au încercat să îl resusciteze
La locul accidentului au ajuns echipaje medicale care au început imediat manevrele de resuscitare.
Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, leziunile suferite de tânăr au fost incompatibile cu viața, iar medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul.
Poliția și procurorii au deschis o anchetă
Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a transmis că primele verificări indică faptul că victima s-a electrocutat în timp ce repara utilajul din incinta societății comerciale.
Cazul este investigat de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Vor fi verificate condițiile de muncă și respectarea normelor de securitate
Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate toate normele privind securitatea și sănătatea în muncă.
Printre aspectele analizate se numără modul în care era întreținut utilajul, existența măsurilor de protecție, instruirea angajatului pentru desfășurarea activităților de mentenanță și respectarea procedurilor obligatorii în astfel de intervenții.
La fața locului au fost ridicate documente privind starea tehnică a echipamentului și au fost audiate persoanele aflate în schimbul de lucru împreună cu victima.
În anchetă vor fi implicați și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, care vor verifica dacă angajatorul a respectat toate obligațiile prevăzute de legislația privind protecția muncii.