Bărbat prins sub tractor pe un câmp din Hunedoara. A fost solicitat elicopterul SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 18:10

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Lăpugiu de Sus, județul Hunedoara, și-a văzut moartea cu ochii după ce un tractor s-a răsturnat peste el pe un câmp aflat la marginea satului. Victima a suferit traumatisme la nivelul picioarelor și a fost preluată de un elicopter SMURD, care a transportat-o de urgență la spital.

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