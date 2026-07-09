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Locale· 1 min citire
Bărbat prins sub tractor pe un câmp din Hunedoara. A fost solicitat elicopterul SMURD
FOTO: ISU Hunedoara/Colaj Realitatea PLUS
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Lăpugiu de Sus, județul Hunedoara, și-a văzut moartea cu ochii după ce un tractor s-a răsturnat peste el pe un câmp aflat la marginea satului. Victima a suferit traumatisme la nivelul picioarelor și a fost preluată de un elicopter SMURD, care a transportat-o de urgență la spital.
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