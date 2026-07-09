Incident tragic în județul Argeș. Adolescent de 17 ani, mort după ce s-a înecat într-un lac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:11

Un incident tragic a avut loc joi după-amiază, în județul Argeș. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac. Deși a fost scos din apă de echipele de intervenție, manevrele de resuscitare efectuate de salvatori nu au reușit să-i salveze viața.

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