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Locale· 1 min citire
Incident tragic în județul Argeș. Adolescent de 17 ani, mort după ce s-a înecat într-un lac
FOTO: Arhivă
Un incident tragic a avut loc joi după-amiază, în județul Argeș. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac. Deși a fost scos din apă de echipele de intervenție, manevrele de resuscitare efectuate de salvatori nu au reușit să-i salveze viața.
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