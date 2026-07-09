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Incident tragic în județul Argeș. Adolescent de 17 ani, mort după ce s-a înecat într-un lac

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:11

Un incident tragic a avut loc joi după-amiază, în județul Argeș. Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un lac. Deși a fost scos din apă de echipele de intervenție, manevrele de resuscitare efectuate de salvatori nu au reușit să-i salveze viața.

ISU: Minorul se afla cel mai probabil la scăldat

Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Argeş a transmis că salvatorii au intervenit joi după amiază, în comuna Bârla, satul Brabeţi, după ce au fost anunțați că o persoană a dispărut în apele unui lac.

Victima a fost scoasă din apă în stop cardio-respirator, medicii au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au dat rezultat.

Potrivit reprezentanților ISU, adolescentul se afla cel mai probabil la scăldat.

Recomandările autorităților pentru cei care vor să meargă la scăldat

Autorităţile recomandă celor care vor să meargă la scăldat să facă acest lucru doar în locuri special amenajate şi supravegheate, iar cei care nu ştiu să înoate sau care nu sunt însoţiţi să evite intrarea în apă, mai ales în ape cu adâncime necunoscută, cu curenţi puternici sau în zone neamenajate.

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