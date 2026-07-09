Mașină cuprinsă de flăcări pe Șoseaua Panduri din București. Șoferița a fost salvată la timp

Momente tensionate pe Șoseaua Panduri din București, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări chiar în timpul deplasării. Intervenția rapidă a polițiștilor și a pompierilor a împiedicat transformarea incidentului într-o tragedie, iar șoferița a reușit să iasă din mașină înainte ca incendiul să se extindă. Evenimentul a provocat restricții de circulație și modificări temporare în traseele mai multor linii STB.
Autoturism cuprins de incendiu pe Șoseaua Panduri
Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 9 iulie, pe Șoseaua Panduri, una dintre arterele intens circulate din Capitală. Martorii au observat cum autoturismul a fost cuprins de flăcări în timp ce se afla pe partea carosabilă, iar în scurt timp zona a fost securizată pentru intervenția echipajelor de urgență.
Mai multe persoane aflate în trafic au relatat că în apropiere se afla un echipaj de poliție, iar agenții au intervenit imediat pentru a o scoate în siguranță pe femeia aflată la volan și pentru a limita propagarea incendiului folosind un stingător.
Pompierii au lichidat incendiul
La scurt timp după apelul la 112, pompierii au ajuns la locul evenimentului și au reușit să stingă incendiul.
Deși autoturismul a suferit avarii importante, din primele informații nu au fost înregistrate victime. Șoferița a fost salvată înainte ca flăcările să cuprindă complet vehiculul.
Autoritățile urmează să stabilească, în urma cercetărilor, cauza exactă care a provocat izbucnirea incendiului.
Trafic restricționat și modificări pentru mai multe linii STB
Intervenția echipajelor de urgență a impus restricționarea circulației în zona Șoselei Panduri, ceea ce a afectat și transportul public.
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că autobuzele liniilor 122, 137, 168, 196, 226 și 368 au circulat temporar pe trasee deviate din cauza operațiunilor desfășurate la fața locului.
După finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului, compania de transport public a informat că toate liniile au revenit la programul și traseele obișnuite.
Polițiștii și specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență urmează să stabilească împrejurările exacte în care autoturismul a luat foc.
Ancheta va clarifica dacă incendiul a fost provocat de o defecțiune tehnică, un scurtcircuit sau de un alt factor, iar în funcție de concluzii vor fi dispuse măsurile legale care se impun.