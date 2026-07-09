Mașină cuprinsă de flăcări pe Șoseaua Panduri din București. Șoferița a fost salvată la timp

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 20:49

Momente tensionate pe Șoseaua Panduri din București, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări chiar în timpul deplasării. Intervenția rapidă a polițiștilor și a pompierilor a împiedicat transformarea incidentului într-o tragedie, iar șoferița a reușit să iasă din mașină înainte ca incendiul să se extindă. Evenimentul a provocat restricții de circulație și modificări temporare în traseele mai multor linii STB.

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