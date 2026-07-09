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Locale· 1 min citire
Accident în apropiere de Timișoara. O mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR
FOTO: Infotrafic
Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază în apropiere de Timișoara, după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal. Doi bărbați, șoferii autoturismelor implicate, au fost transportați la spital.
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