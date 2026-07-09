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Accident în apropiere de Timișoara. O mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR

FOTO: Infotrafic

FOTO: Infotrafic

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 21:39

Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază în apropiere de Timișoara, după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal. Doi bărbați, șoferii autoturismelor implicate, au fost transportați la spital.

Incidentul s-a petrecut în comuna Șag, iar la scurt timp, la fața locului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ.

„Un bărbat de 29 de ani a condus un camion pe DN59 dinspre localitatea Jebel înspre localitatea Parța, iar la intersecția cu drumul comunal ce duce spre localitatea Parța a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani. În urma impactului, au rezultat două victime, respectiv cei doi bărbați. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, transmit polițiștii.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut incidentul.

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