Accident în apropiere de Timișoara. O mașină s-a ciocnit frontal cu un TIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 21:39

Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază în apropiere de Timișoara, după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal. Doi bărbați, șoferii autoturismelor implicate, au fost transportați la spital.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentranititimisoara