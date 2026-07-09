Petrecere cu lăutari într-un cimitir din Gorj! Filmările cu dedicații și manele i-au surprins pe internauți

Scene neobișnuite surprinse într-un cimitir din județul Gorj au provocat controverse pe rețelele sociale. După sfințirea unui nou prăznicar, participanții la eveniment au organizat o petrecere cu lăutari și dedicații muzicale chiar printre morminte. Imaginile au devenit virale, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.
Inaugurarea unui prăznicar s-a transformat într-o petrecere
Evenimentul a avut loc în Parohia Pojogeni, din județul Gorj, unde a fost inaugurat un nou prăznicar destinat organizării meselor de pomenire.
Înainte de momentul festiv, a fost oficiată o slujbă religioasă de sfințire a construcției. După încheierea ceremoniei, invitații s-au așezat la mesele pregătite, iar atmosfera a fost animată de un taraf de lăutari.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, la eveniment au participat reprezentanți ai bisericii, oficiali ai administrației locale și oameni de afaceri care au contribuit la realizarea investiției.
Lăutari și dedicații muzicale printre morminte
Imaginile surprinse la fața locului îi arată pe participanți petrecând în incinta cimitirului, în timp ce lăutarii interpretează melodii și fac dedicații muzicale.
Momentul a fost filmat și distribuit pe platformele de socializare, unde a atras rapid atenția utilizatorilor și a generat numeroase comentarii.
Mulți internauți au considerat că atmosfera creată nu este potrivită pentru un astfel de loc, în timp ce alții au susținut că evenimentul a avut loc după ceremonia religioasă și a fost organizat pentru marcarea inaugurării noului spațiu.
Imaginile au fost eliminate după apariția criticilor
Fotografiile și înregistrările video au fost publicate inițial pe pagina de Facebook a Parohiei Pojogeni, însă, potrivit informațiilor apărute ulterior, acestea au fost șterse după valul de reacții critice din mediul online.
Până în prezent, reprezentanții parohiei nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la imaginile care au stârnit controverse și nici în legătură cu criticile formulate de utilizatorii rețelelor sociale.