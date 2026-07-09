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Locale· 1 min citire
Incendiu în zona Piața Gării din Târgu Mureş. Ard mai multe traverse de cale ferată stivuite
FOTO: News.ro
Publicat9 iul. 2026, 23:24
Actualizat9 iul. 2026, 23:33
Un incendiu a izbucnit joi seară în municipiul Târgu Mureș, unde mai multe traverse de cale ferată stivuite au fost cuprinse de flăcări.
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