Incendiu în zona Piața Gării din Târgu Mureş. Ard mai multe traverse de cale ferată stivuite

Publicat 9 iul. 2026, 23:24 Actualizat 9 iul. 2026, 23:33

Un incendiu a izbucnit joi seară în municipiul Târgu Mureș, unde mai multe traverse de cale ferată stivuite au fost cuprinse de flăcări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre stiveincendiutargu mures