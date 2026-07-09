Accident grav în Mehedinți, după impactul dintre un microbuz și o autoutilitară. O femeie a rămas încarcerată

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Jiana, din Mehedinți, după coliziunea violentă dintre un microbuz și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, iar una dintre victime, o femeie aflată în microbuz, a rămas încarcerată și a fost salvată de echipele de descarcerare. Pompierii, cadrele medicale și polițiștii au intervenit de urgență la fața locului.
Coliziune puternică între un microbuz și o autoutilitară în Jiana
Accidentul s-a produs în localitatea Jiana și a mobilizat rapid forțe importante de intervenție din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare.
Din primele informații, în eveniment au fost implicate un microbuz și o autoutilitară, impactul fiind suficient de puternic încât una dintre persoanele aflate în microbuz să rămână prinsă între elementele deformate ale vehiculului.
În urma coliziunii au rezultat două victime, autoritățile intervenind imediat pentru acordarea primului ajutor și salvarea persoanei încarcerate.
O femeie a rămas blocată în microbuz
Cea mai grav afectată victimă este pasagera din microbuz, soția șoferului, care a rămas încarcerată în urma impactului.
Potrivit echipelor de intervenție, femeia era semiconștientă în momentul sosirii salvatorilor, iar pompierii au început imediat operațiunea de descarcerare pentru a o extrage în condiții de siguranță.
După eliberarea din autoturism, aceasta a fost preluată de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.
Pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență
La locul accidentului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare, care au intervenit cu autospeciala de descarcerare și alte echipamente specifice.
Alături de aceștia au acționat echipajele medicale și polițiștii, care au asigurat zona și au coordonat intervenția.
Pe lângă salvarea victimelor, pompierii au luat măsuri pentru prevenirea producerii unui incendiu, având în vedere riscurile existente după un astfel de impact.
Trafic îngreunat în zona accidentului
Pe durata intervenției, circulația rutieră în zona localității Jiana s-a desfășurat cu dificultate, autoritățile solicitând șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul, urmând să stabilească responsabilitatea fiecărui conducător auto implicat în evenimentul rutier.