Accident grav în Mehedinți, după impactul dintre un microbuz și o autoutilitară. O femeie a rămas încarcerată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 21:50

Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Jiana, din Mehedinți, după coliziunea violentă dintre un microbuz și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, iar una dintre victime, o femeie aflată în microbuz, a rămas încarcerată și a fost salvată de echipele de descarcerare. Pompierii, cadrele medicale și polițiștii au intervenit de urgență la fața locului.

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