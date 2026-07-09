Cruzime fără margini în Prahova. Bărbat reținut după ce a ucis un câine pe care îl preluase din curtea unui vecin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:35

Un nou caz de cruzime împotriva animalelor a șocat județul Prahova. Un bărbat din orașul Urlați a fost reținut, fiind acuzat că a ucis un câine pe care îl luase din curtea unui vecin. Cazul a ieșit la iveală după ce în mediul online a fost publicată o fotografie în care animalul apărea într-o impostază care a stârnit indignare și a dus la deschiderea unei anchete. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

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