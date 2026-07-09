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Cruzime fără margini în Prahova. Bărbat reținut după ce a ucis un câine pe care îl preluase din curtea unui vecin

FOTO descriptiv

FOTO descriptiv

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 19:35

Un nou caz de cruzime împotriva animalelor a șocat județul Prahova. Un bărbat din orașul Urlați a fost reținut, fiind acuzat că a ucis un câine pe care îl luase din curtea unui vecin. Cazul a ieșit la iveală după ce în mediul online a fost publicată o fotografie în care animalul apărea într-o impostază care a stârnit indignare și a dus la deschiderea unei anchete. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Poliţiştii din Prahova au identificat un bărbat suspectat că a spânzurat un câine pe care l-a abandonat într-o zonă împădurită, în apropierea oraşului Urlaţi.

"Din cercetările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 6 iulie 2026, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din oraşul Urlaţi, ar fi preluat un exemplar canin fără stăpân, aflat în curtea unui localnic, sub pretextul că îl va îngriji.

La data de 8 iulie 2026, cadavrul animalului a fost descoperit pe un teren viran situat în apropierea străzii Valea Crângului, legat de un arbore. Persoana bănuită a fost condusă la sediul unităţii de poliţie pentru audieri, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta", informează, joi, oficialii Poliţiei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a bărbatului.

Ancheta a demarat după ce imagini cu câinele, un exemplar de rasă comună, au fost publicate de o asociație pentru protecţia animalelor.

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