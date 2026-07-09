Un nou atac pe stradă: tânăr înjunghiat după un conflict spontan în Suceava

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 19:03

Un conflict izbucnit dintr-un motiv aparent banal s-a transformat într-un episod violent în comuna Ostra, județul Suceava. Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de două ori, iar presupusul agresor, în vârstă de 18 ani, a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor. Procurorii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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