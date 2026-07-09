Un nou atac pe stradă: tânăr înjunghiat după un conflict spontan în Suceava

Un conflict izbucnit dintr-un motiv aparent banal s-a transformat într-un episod violent în comuna Ostra, județul Suceava. Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de două ori, iar presupusul agresor, în vârstă de 18 ani, a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor. Procurorii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.
Conflict spontan în centrul comunei Ostra
Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 iulie, în centrul comunei Ostra. Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 18 ani din orașul Frasin a ajuns în localitate împreună cu alți doi prieteni pentru a se întâlni cu un grup de fete.
După ce s-au despărțit de acestea, cei trei s-au intersectat cu un grup de tineri din zonă, moment în care între suspect și un localnic în vârstă de 21 de ani ar fi izbucnit un schimb de replici.
Primele cercetări arată că disputa ar fi pornit după ce agresorul i-ar fi reproșat victimei că nu i-ar fi adresat un salut la sosirea în localitate.
Victima, lovită cu un briceag în două zone vitale
Conflictul verbal a degenerat rapid într-un act de violență. Conform probelor administrate până în prezent, tânărul de 18 ani ar fi scos un briceag și și-ar fi atacat adversarul.
Victima a fost lovită de două ori, în zona toracelui și în zona pubiană. După agresiune, suspectul a fugit de la locul incidentului înainte de sosirea autorităților.
Dosarul a fost încadrat la tentativă de omor
Inițial, ancheta a fost deschisă pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Pe măsură ce au fost administrate probe și analizată gravitatea leziunilor, procurorii au decis schimbarea încadrării juridice.
Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, iar cercetările sunt desfășurate în prezent pentru tentativă la infracțiunea de omor.
Agresorul a fost reținut
La data de 8 iulie, procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale față de tânărul de 18 ani și emiterea unei ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.
Acesta urmează să fie prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, care va decide dacă va fi arestat preventiv sau dacă va fi dispusă o altă măsură preventivă.
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs conflictul și toate circumstanțele care au dus la agresiunea violentă.