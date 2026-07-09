Coșmar în vacanță! O turistă susține că a fost răpită de două ori în aceeași noapte, într-o stațiune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 23:24

O vacanță de vis în Sicilia s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o turistă din Australia. Femeia povestește că, în decurs de doar câteva ore, a trecut prin două episoade în care s-a temut pentru viața sa, după ce ar fi fost dusă împotriva voinței sale de doi bărbați diferiți. Cazul a devenit cunoscut după ce și-a făcut publică experiența, în speranța că va avertiza și alți călători.

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