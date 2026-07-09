Coșmar în vacanță! O turistă susține că a fost răpită de două ori în aceeași noapte, într-o stațiune

O vacanță de vis în Sicilia s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o turistă din Australia. Femeia povestește că, în decurs de doar câteva ore, a trecut prin două episoade în care s-a temut pentru viața sa, după ce ar fi fost dusă împotriva voinței sale de doi bărbați diferiți. Cazul a devenit cunoscut după ce și-a făcut publică experiența, în speranța că va avertiza și alți călători.
Vacanța în Italia s-a transformat într-un coșmar
Stephanie, o femeie de afaceri în vârstă de 36 de ani din Melbourne, a vizitat Europa în luna octombrie a anului trecut împreună cu mai mulți prieteni, conform New York Post. După plecarea acestora, australianca a decis să își prelungească sejurul în Sicilia.
Pasionată de renovarea locuințelor și atrasă de proiectele italiene prin care casele abandonate sunt scoase la vânzare la prețuri simbolice, femeia a ajuns în zona Lo Stagnone, lângă Marsala, unde intenționa să practice și kiteboarding.
În timpul șederii, aceasta a participat la o întâlnire organizată de alți practicanți ai acestui sport, fără să bănuiască faptul că seara avea să ia o turnură dramatică.
S-a urcat în mașina unui bărbat și a realizat prea târziu că este în pericol
La finalul întâlnirii, grupul urma să se deplaseze spre un alt local. Având încredere în cei prezenți, Stephanie a acceptat invitația unuia dintre participanți de a merge cu mașina.
Potrivit relatării sale, imediat după plecare, șoferul a început să accelereze puternic și să ignore solicitările ei repetate de a opri.
Turista spune că a intrat în panică și a încercat să îi explice că dorește să coboare, însă bărbatul și-a continuat drumul. În timpul deplasării, femeia a reușit să transmită locația sa instructorului de kiteboarding, sperând că acesta va putea interveni.
A fugit din mașină când a avut prima ocazie
După aproximativ 12 kilometri, autoturismul a intrat într-un complex privat.
Profitând de faptul că portiera era descuiată, australianca a coborât și a fugit cât de repede a putut, ascunzându-se până când s-a convins că nu mai este urmărită.
După ce a mers pe jos mai mulți kilometri, femeia a ajuns într-o localitate unde a observat un agent de pază și a crezut că, în sfârșit, a găsit ajutor.
Al doilea incident a avut loc chiar în mașina celui care părea să o ajute
Stephanie i-a explicat agentului, folosind o aplicație de traducere de pe telefon, prin ce trecuse. Acesta a acceptat să o transporte până la hotel.
Însă, pe drum, bărbatul ar fi oprit într-o zonă izolată și ar fi folosit telefonul femeii pentru a-i transmite, prin intermediul aplicației, că așteaptă „ceva în schimb” pentru ajutorul oferit.
Realizând că se află din nou într-o situație periculoasă, australianca a profitat de faptul că ușa mașinii era descuiată, a coborât în grabă și a fugit într-o podgorie din apropiere.
A ajuns singură la hotel după ore de panică
După ce a scăpat și din această situație, femeia a continuat drumul pe jos spre hotel, evitând orice automobil care îi apărea în cale de teama unui nou incident.
Pe traseu, s-a oprit la mai multe automate pentru a cumpăra băuturi, explicând ulterior că a făcut acest lucru pentru ca tranzacțiile bancare să îi poată confirma traseul, dacă ar fi fost nevoie.
Ajunsă în siguranță la cazare, Stephanie spune că a petrecut întreaga zi următoare încercând să își revină după cele întâmplate.
Turista transmite un mesaj de avertizare pentru alți călători
După ce și-a făcut publică povestea, australianca a precizat că nu consideră incidentul o problemă specifică Italiei și că astfel de situații se pot întâmpla oriunde.
Ea spune însă că experiența trăită i-a schimbat complet perspectiva asupra călătoriilor în care este singură și că, cel puțin pentru moment, a renunțat la planul de a se muta în Italia pentru a cumpăra și renova o locuință.
Femeia speră ca relatarea sa să îi determine pe alți turiști să fie mai prudenți atunci când acceptă să urce în mașina unor persoane pe care abia le-au cunoscut, chiar dacă acestea par de încredere.