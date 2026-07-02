Anca Alexandrescu: „Se construiește din nou pericolul extremist. Să nu plecați după fentă”

Publicat 2 iul. 2026, 21:45 Actualizat 2 iul. 2026, 21:46 Sursă Realitatea PLUS

Tocmai am dat mesaj lui Dan Diaconescu, Dănuț, îl știți, da? Dănuț pe care l-am invitat aici și am fost singura care l-a promovat după ce toată lumea l-a călcat în picioare și l-a făcut pulbere. Danuț acela pe care tatăl meu l-a crescut din punct de vedere jurnalistic, bineînțeles. I-am dat mesaj să-i spun că îi mulțumesc foarte mult pentru reclama pe care mi-o face.

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