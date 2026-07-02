Anca Alexandrescu: „Se construiește din nou pericolul extremist. Să nu plecați după fentă”
Anca Alexandrescu
Tocmai am dat mesaj lui Dan Diaconescu, Dănuț, îl știți, da? Dănuț pe care l-am invitat aici și am fost singura care l-a promovat după ce toată lumea l-a călcat în picioare și l-a făcut pulbere. Danuț acela pe care tatăl meu l-a crescut din punct de vedere jurnalistic, bineînțeles. I-am dat mesaj să-i spun că îi mulțumesc foarte mult pentru reclama pe care mi-o face.
Aseară când am ajuns acasă, Bogdan Tiberu Iacob mi-a trimis mesaj și mi-a zis, „băi, ai grijă. că ăștia de la servicii știu tot ce vorbim pe telefon”. M-a pufnit râsul, bineînțeles, când am văzut ce spune domnul Dan Diaconescu.
Ați auzit, asta este cea mai tare, ultima. Cică domnul Georgescu mi-a spus mie la întrebarea ce faceți, că „nu sunt hoț și escroc”, mi-a răspuns mie, de fapt, pentru că prietenii din serviciile secrete ai domnului Georgescu mi-au ascultat telefoanele și au spus domnului Georgescu că eu îl fac hoț și escroc.
Pe bune? Dar ce caută domnul Georgescu să vorbească cu oamenii în serviciile secrete? Eu nu cred că este adevărat așa ceva. Cred că este doar o mizerie spusă la adresa domnului Georgescu. Adică ar trebui să gândiți cu capul vostru că astfel de lucruri, de fapt, nu sunt împotriva mea, sunt tot împotriva domnului Georgescu.
Trecând peste lucrul acesta, am văzut că mai mulți colonei, domnul colonel al domnului Băsescu, care acum vrea să ia valul suveranist, să facă niște like-uri și să adune un euro pe lună de la vreo 20.000 de oameni, ca să trăiască și el bine, că atunci când îl sunam să intervină aici, ne cerea bani. I-am spus că eu nu plătesc invitații și intervențiile telefonice, dacă dorește să intervină fără bani, ok.
Am văzut că domnul acesta, colonel, împreună cu sluga lui Sebi Ghiță, totuși el, nu știu dacă a ajuns la gradul de colonel, eu sunt general, de asta vorbesc așa despre ei, că sunt în grad superior. Deci am văzut că dânsii promovează ideea că gata, AUR ia 45-50%. Eu vă rog frumos să vă gândiți cu capul vostru și să nu plecați după fentă. Pentru că această campanie pe care eu o fac, are legătură cu mizeria pe care o face Kelemen Hunor în ultima perioadă.
Am văzut că foarte mulți suveraniști sunt bucuroși și aplaudă, că Kelemen Hunor îl aplaudă pe George Simeon, că spune că AUR o să ia 40-45%. Dar fiți atenți că asta este un măr otrăvit. Nu e altceva decât o campanie prin care încearcă statul, paralel, ăsta despre care vorbesc eu aici de șapte ani de zile, să creeze din nou frica de extremism. Asta se produce acum. Și ea este alimentată chiar de oamenii pe care voi credeți suveraniști.
O să vină timpul și o să vă convingeți de lucrurile acestea. De ce spun asta? Pentru că astăzi l-am văzut pe domnul Hunor care explica că, „domne, gata, eu refuz să cred că nu se poate face un guvern. Nu e vorba de o ceartă între Bolojan și Grindeanu că trebuie să găsim o altă persoană să ne așezăm la masă și 100% să facem un guvern”. Ce să vedeți că a ieșit și domnul Siegfried Mureșan care a zis că nu este de acord cu suspendarea lui Nicușor Danși, că ar fi periculos. Același lucru a spus și Bolojan, același lucru spune și Kelemen Hunor.
Nu vi se pare totuși ciudat? Credeți că oamenii ăștia au bune intenții vis-a-vis de AUR? Credeți că au bune intenții vizavi de suveraniști și se apucă să îi laude? Nu. Se lucrează din nou la acel narrativ cu care au reușit în 2024 și după aia în 2025 la aleegri prezidențiale să câștige. Speriindu-i pe unii oameni care nu erau nici cu ei, nu erau pro-europeni și nici nu erau anti-suveraniști, să-i scoată din casă speriindu-i că o să fie nenorocire, că o să vină rușii peste noi, că pe extremiștii ce or să facă, or să facă prăpăd. Se lucrează fix la același lucru.
O să vedeți că o să fie din ce în ce mai puternică. Am văzut astăzi Remus Pricopie, ăla de la SNSPA, care v-am spus de nenumărate ori că e omul sistemului. El a fost pus în guvernul Ponta pe listă venită de la SRI. A ieșit și a vorbit și el de același lucru, că trebuie un guvern de ăsta, neapărat acum, să se așeze lucrurile. Da, este frică de alegere anticipate. Le este frică, bineînțeles, și de o eventualitate în care Nicușor Dan va fi suspendat. Din acest motiv am explicat de 100 de ori că aceste lucruri nu se vor întâmpla.
Voi puteți să credeți în continuare pe influencerii care cred ei că se pricep, dar ei primesc notițele, nu îi bănuiesc pe toți de același lucru, pentru că mai sunt și oameni onești care fac asta de foarte multă vreme. Dar ăștia care știți că sunt deja colonei de atâția ani de zile, ce să mai? Eu v-am spus clar cine sunt de la început.
Vreau să vă mai spun că aceste personaje vă mai mint într-un anumit, dintr-un anumit punct de vedere. Am fost astăzi o postare în care li se explică oamenilor AUR are 45% fără diaspora la parlamentare. Dumneavoastră știți pentru ce votează diaspora la parlamentare? Știți? Pentru șase parlamentari. Atât. Votul diasporei contează pentru circumscripția electorală diasporă care are șase parlamentari. E foarte simplu, documentați-vă.
Deci, toate poveștile astea că ia AUR 150%, o să treacă timpul și o să vă convingeți că este un narativ care se construiește tocmai pentru a se scoate din nou, a se construi din nou pericolul extremist. Sigur că eu am spus următorul lucru și îl susțin. Eu, dacă ar fi să se poată să se facă, dacă Nicușor Dan ar dizolva parlamentul, eu aș face întâi alegere anticipată, parlamentare. De ce? Pentru că dacă AUR ia 40%, are o poziție mult mai puternică decât are acum, cu 20%. Îi va încurca și mai rău. Dacă întâi facem alegeri prezidențiale vor organiza tot ei alegerile. Așa, organizând alegeri anticipate, poate e o șansă ca AUR să intre la guvernare. Dar cum lor nu le convine nici una, nici alta, aceste lucruri nu se vor întâmpla.
Iar tot acest narativ care se reconstruiește, care a fost și în 2024 și în 2025, nu va face altceva decât să-i unească pe cei care de două, trei luni de zile se ceartă și pare că sunt ireconciliabile pozițiile. Probabil că Bolojan va rămâne în afara jocului dintr-un anumit punct de vedere politic. El rămâne în continuare premier interimar. Și vedeți că face lucruri.
Apropo, cei care au urlat la mine și m-au jignit și mi-au spus că „mincinoaso, nu-i adevărat, nu plătește România pentru autostrăzi din Moldova”. Tocmai ce v-a spus astăzi Ilie Bolojan. Că banii din SAFE pentru care noi plătim, că sunt împrumuturi, se duc pe construcția unei bucăți de autostradă din Moldova. Sunt niște lucruri foarte simple, pe care le explic în fiecare seară aici. O să discutăm pe larg în această seară despre toate aceste lucruri.
Astăzi am văzut postarea domnului Gheorghe Piperea, în legătură cu faptul că este în America și că a ridicat din nou problema anulării alegerilor. Am vorbit și eu cu mai mulți oameni de la AUR care au fost plecați în America atunci când domnul Simion a participat la CPEC în Texas. Și s-au întâlnit deopotrivă și cu democrați și cu republicani. Și mesajul pe care voi nu-l știți pentru că sunteți păcăliți, sunteți duși de nas, de la americani și de o parte și de cealaltă a fost următorul: Încetați cu povestea cu turul 2 și cu reluarea alegerilor, pentru că nu mai e cale de întoarcere. Construiți acolo pe unitatea românilor, împotriva globalismului, soroșismului. Fiți convinși că administrația de la Washington nu este interesată decât de o chestiune economică, că nu interesează cine este la putere în România. Mă refer la președinte.
Cred că lucrurile astea s-au văzut. V-am spus, am văzut de când a fost Nicușor Dan în calitate de președinte care nu este, dar în calitate de prim-ministru, că așa i-a zis Trump. Ei bine, nu pot să intre nici măcar pe ușa din dos, nici cu contractul de lobby nu reușesc să intre acolo, nu dă nimeni doi bani pe ei, ca să fie foarte clar. Dar nu-i interesează. O să vedeți, în această seară, domnul Pipera le-a ridicat din nou problema și le-a reproșat cumva că reacția americanilor a fost mult prea timidă vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în România.
M-am bucurat astăzi să văd pe pagina unui jurnalist redutabil, Adrian Pătrușcă, un interviu al generalului McGregor, acordat ieri, care din nou confirmă că în România și în Moldova ar fi fost cu totul și cu totul o altă conducere dacă americanii nu s-ar fi implicat, atenție, deci omul o spune cu subiect și predicat și o să vă arăt în această seară despre ce e vorba.
O să vorbesc în seara asta și din nou despre cazul de la Holod, despre cazul lui Viorel Pașca. Am citit astăzi referatul său de arestare. Lucrurile sunt serioase, să știți. Chiar dacă imaginile arată una, în interiorul referatului sunt niște chestiuni extrem de grave. Sigur, procurorii vor trebui să probeze toate aceste lucruri pe care le scriu acolo, dar sunt niște elemente importante care ridică semne mari de întrebare. Eu am vrut să-l iau în direct pe domnul respectiv, nu ne răspunde la telefon.
Aseară, la ora 12, când am plecat de la emisiune, m-a sunat un domn consilier de la AUR, din localitatea Holod, care a vrut să intre în seara asta, între timp înțelege că are o problemă în familie sau s-a speriat și nu a mai vrut să mai intre, care a vrut să-mi povestească despre cum erau folosite voturile celor care erau în aceste centre pentru a câștiga PNL-ul cu 90%. Sigur, sunt câteva sute de voturi, nu contează. Dar aici arată, de fapt, protecția pe care PNL-ul i-a acordat-o acestui personaj în frunte cu Ilie Bolojan. Căci mâna dreapta a lui Ilie Bolojan, Arina Moș, apare și în fotografii cu domnul Pașca, chiar lăudându-l și mulțumindu-i pentru ce face acolo. Mi-e greu să cred că nu au știut cei de acolo din Oradea și din Bihor ceea ce se întâmplă în aceste azile. Pentru că au fost foarte, foarte multe semne de întrebare și chiar sesizări ale fostului primar de la Holod, chiar către Parlament.
Vreau să o felicit pe doamna Carla Tănăsie, jurnalist la Digi24, care anul trecut împreună cu o doamnă de la un ONG, au descoperit acest caz și au mers acolo și au făcut investigații. De altfel, de aici a și pornit dosarul. După această investigație jurnalistică, procurorii au infiltrat pe cineva în interior. Așadar, în referat apar mărturii foarte clare, nu numai a persoanei care a fost infiltrate, dar apar și interceptări, discuții, înregistrări. Sigur, până la proba contrarie, omul are prezumția de nevinovăție, se bucură de prezumția de nevinovăție. Dar am o întrebare: Mi-a atras atenția următorul lucru. Jurnalista de la Digi24 a făcut un demers jurnalistic extraordinar. Dar lipsește din el următorul lucru. Nu apare nicăieri Direcția de Asistență Socială Oradea, Consiliul Județean Bihor și cred că era normal ca ele să fie chestionate, întrebate de ce funcționează aceste așezăminte fără autorizație. Nu știu, mă gândesc că poate există vreo legătură în faptul că domnul care e patron la Digi 24, Digi 196 mai nou, e prieten cu domnul Bolojan. Nu-i aduc niciun fel de acuzație jurnalistei, sunt convinsă că a vrut să facă un demers corect și echilibrat și asta a și ieșit. De aceea o și felicit pentru faptul că iată s-a finalizat acest demers cu un dosar penal.
Așadar, cei care vin și spun că dosarul este unul politic, nu ar trebui să aibă niciun fel de suspiciune, pentru că el a fost pornit la o investigație DIGI 196. Așadar, lucrurile nu sunt chiar cum arată unii. Lucrurile sunt mult mai profunde. Am văzut în referatul acesta că există nenumărate proprietăți pe care familia lui Pașca le are. Multe, multe pe care le-au vândut. Ori sunt niște semne mari de întrebare legate de asta. De unde? Cu ce bani? În plus de asta, unul din fiii domnului Pașca, Viorel Emanuel Pașca, este viceprimar la Holod, da, din partea PNL.
Nu cred în coincidențe. Așadar, dacă acești oameni sunt vinovați și ce am văzut în referat, eu nu pot să spun că e adevărat sau nu, pentru că nu sunt judecător, probele vor decide acest lucru în instanță, ar trebui cercetați și domnul Bolojan, și doamna Arina Moș, și primarul de acolo, și toți ceilalți de la Direcția de Asistență Socială, de la Ministerul Muncii, cei care au știut ce s-a întâmplat acolo pentru complicitate.
Dacă în cazul Gabrielei Firea și știu că o să-mi iau foarte multe injurii, numele ei a fost amestecat într-un mod mizerabil pentru că nimic din ceea ce s-a spus atunci nu s-a probat doar pentru că domnul Ghita a primit ordin de la prietenul său, domnul Marcel Ciolacu, să o termine public pe doamna Gabriela Firea de frică că ar putea ridica pretenții să candideze la alegerile prezidențiale, în acest caz de la Bihor, în cazul de la Holod, conexiunile de partid sunt foarte clare, nu există niciun dubiu. Mai departe, vinovățile se stabilesc în instanță. Nu suntem noi instanță, noi arătăm doar aici elementele pe care le-am sesizat.
Este foarte interesant, o tensiune foarte mare și la nivel european. Joseph Borrell, care a fost dat la o parte de la nivelul Comisiei Europene, iese și face niște dezvăluiri uluitoare despre ceea ce se întâmplă la Comisia Europeană și despre ce face Ursula von der Leyen și veți vedea în această seară aici la culisele statului paralel.
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