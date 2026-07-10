A găsit 7.000 de dolari abandonați într-un vaporaș și i-a returnat. Verdictul instanței după doi ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:18

O angajată a companiei de transport public din Veneția a câștigat, după doi ani de procese, dreptul de a primi 7.000 de dolari găsiți abandonați într-un vaporaș, bani pe care Primăria refuzase inițial să îi acorde.

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