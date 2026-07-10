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Extern· 2 min citire
Lavrov lansează acuzații dure la adresa Occidentului în privința negocierilor cu Ucraina: „Minciuni sfruntate”
Serghei Lavrov
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat țările occidentale că au încălcat toate înțelegerile convenite în ultimii ani. Oficialul rus a susținut că apelurile Occidentului pentru o soluție negociată sunt lipsite de credibilitate, în condițiile în care, în opinia sa, acordurile anterioare nu au fost respectate.
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