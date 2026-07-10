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Lavrov lansează acuzații dure la adresa Occidentului în privința negocierilor cu Ucraina: „Minciuni sfruntate”

Serghei Lavrov

Serghei Lavrov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:10

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat țările occidentale că au încălcat toate înțelegerile convenite în ultimii ani. Oficialul rus a susținut că apelurile Occidentului pentru o soluție negociată sunt lipsite de credibilitate, în condițiile în care, în opinia sa, acordurile anterioare nu au fost respectate.

„Occidentul continuă să lanseze apeluri ipocrite pentru o soluţie negociată. Soluţii negociate au fost convenite încă din 2014, 2015 şi 2019. În toate aceste cazuri, garanţiile oferite de Occident au fost anulate chiar de Occident. Toate s-au dovedit a fi minciuni sfruntate”, a declarat Lavrov.

Lavrov vorbește despre negocierile din 2022

Ministrul rus de Externe a făcut referire și la negocierile dintre Moscova și Kiev din 2022. Lavrov susține că atunci ar fi existat o soluție negociată între Rusia și Ucraina, însă aceasta ar fi fost blocată de statele occidentale.

„În 2022 a existat o soluţie negociată între Rusia şi Ucraina, însă Occidentul a subminat-o în mod deschis şi public. Nu mai avem încredere în disponibilitatea declarată a Occidentului de a găsi o soluţie negociată; această rezervă de bună-credinţă şi speranţă s-a epuizat complet”, a afirmat ministrul rus de Externe, conform Tass.

Rusia mulțumește Mozambicului pentru poziția de la ONU

În cadrul vizitei oficiale, Lavrov a mulțumit autorităților din Mozambic pentru poziția adoptată în privința conflictului din Ucraina la Organizația Națiunilor Unite. Potrivit șefului diplomației ruse, Moscova apreciază „înțelegerea cauzelor profunde” ale războiului și poziția „echilibrată, justificată și responsabilă” a statului african.

Lavrov a mai afirmat că Mozambic a refuzat să susțină, în cadrul ONU, inițiativele occidentale prin care războiul din Ucraina ar fi devenit tema dominantă a agendei internaționale.

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