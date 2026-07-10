Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:10

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat țările occidentale că au încălcat toate înțelegerile convenite în ultimii ani. Oficialul rus a susținut că apelurile Occidentului pentru o soluție negociată sunt lipsite de credibilitate, în condițiile în care, în opinia sa, acordurile anterioare nu au fost respectate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusiaucrainaserghei lavrov