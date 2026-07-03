BAC 2026: Elevii minorităților naționale susțin astăzi proba la Limba maternă, ultima din sesiunea iunie-iulie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:40

Examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, se încheie astăzi, 3 iulie, când elevii aparținând minorităților naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, ultima disciplină din calendarul oficial al examenului.

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