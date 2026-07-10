Conflictul dintre SUA și Iran escaladează! Atacuri în apropierea Strâmtorii Ormuz și noi amenințări în Golf

Statele Unite și Iranul au continuat joi atacurile, pe fondul escaladării conflictului dintre cele două state. Washingtonul afirmă că a lovit 90 de obiective militare, inclusiv în apropierea Strâmtorii Hormuz, în timp ce Teheranul susține că a vizat active americane din mai multe state din Golf. În paralel, în Iran au avut loc funeraliile fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.
SUA anunță lovirea a 90 de ținte militare
Statele Unite au anunțat că au atacat 90 de obiective militare iraniene, unele dintre acestea fiind situate în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, relatează BBC. Potrivit unor observatori, traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a înregistrat o scădere „dramatică” în contextul intensificării ostilităților.
Presa de stat iraniană a relatat că au fost lovite și ținte aflate în apropierea centralei nucleare de la Bushehr, citând declarațiile viceguvernatorului provinciei. Autoritățile americane nu au comentat aceste informații.
Iranul anunță atacuri asupra unor active americane din Golf
Teheranul a declarat că a lansat atacuri asupra unor active americane din Kuweit, Bahrain și Qatar, ca răspuns la loviturile americane. Ulterior, presa afiliată statului iranian a relatat că au fost lansate noi atacuri asupra unor obiective din Kuweit, Iordania și Irak. În același timp, explozii au fost auzite în portul iranian Konarak, din sudul țării. Un oficial local a declarat pentru agenția oficială iraniană că o bază navală a fost atacată de un „inamic”. Un oficial al Departamentului american al Apărării a declarat însă pentru BBC că SUA nu au efectuat lovituri pe teritoriul Iranului în ultimele ore.
Ministerul iranian de Externe a condamnat cele mai recente atacuri americane, pe care le-a calificat drept o „crimă gravă de război”, acuzând administrația de la Washington de escaladarea conflictului. Autoritățile iraniene au anunțat că poduri și o cale ferată care leagă Teheranul de orașul Mashhad au fost avariate în urma atacurilor. Ministerul Sănătății din Iran a transmis că, în ultimele două zile, 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 78 au fost rănite în cinci provincii.
Funeraliile lui Ali Khamenei au avut loc la Mashhad
În paralel cu evoluția conflictului, sute de mii de persoane au participat la funeraliile fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în orașul său natal, Mashhad.
Potrivit televiziunii de stat IRIB, sicriul acoperit cu drapelul iranian a fost depus în mausoleul Imam Reza, după șase zile de ceremonii funerare. Fiul și succesorul său desemnat, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut în public. Potrivit informațiilor apărute anterior, acesta ar fi fost grav rănit în același atac în care a murit tatăl său.
Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, în primele ore ale atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.