Conflictul dintre SUA și Iran escaladează! Atacuri în apropierea Strâmtorii Ormuz și noi amenințări în Golf

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 iul. 2026, 07:49

Statele Unite și Iranul au continuat joi atacurile, pe fondul escaladării conflictului dintre cele două state. Washingtonul afirmă că a lovit 90 de obiective militare, inclusiv în apropierea Strâmtorii Hormuz, în timp ce Teheranul susține că a vizat active americane din mai multe state din Golf. În paralel, în Iran au avut loc funeraliile fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

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