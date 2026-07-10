Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Trump, ținta unei noi tentative de asasinat. SUA, avertizate imediat de Israel
Donald Trump, președintele SUA
Israelul a transmis Administrației americane informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, conform unor surse familiarizate cu situația.
Citește și
- 10:07Rafinărie în flăcări și evacuări în sudul Rusiei, după un val masiv de atacuri cu drone - VIDEO
- 09:56Autoritățile siriene: Celula din spatele atentatelor de la Damasc, afiliată Statului Islamic. Suspecții au fost arestați
- 09:41Complot terorist la gala UFC de la Casa Albă. Planul ar fi inclus drone cu explozibili și lunetiști
- 09:01Noi probe în cazul uciderii lui Charlie Kirk: mesajele în care Tyler Robinson ar fi recunoscut atacul: „Eu am fost. Îmi pare rău!”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News