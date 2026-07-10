Trump, ținta unei noi tentative de asasinat. SUA, avertizate imediat de Israel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:30

Israelul a transmis Administrației americane informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, conform unor surse familiarizate cu situația.

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