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Trump, ținta unei noi tentative de asasinat. SUA, avertizate imediat de Israel

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:30

Israelul a transmis Administrației americane informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, conform unor surse familiarizate cu situația.

Potrivit surselor citate de CNN, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Autoritățile americane primiseră și în ultimele săptămâni mai multe informații despre posibile planuri de asasinare a lui Trump, însă raportul israelian era unul nou.

Trump, ținta unui nou asasinat

Informația survine într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, pe fondul unui acord de încetare a focului între cele două părți care devine tot mai fragil.

Washingtonul a avertizat în repetate rânduri că Iranul ar putea încerca să îl ucidă pe Trump, ca represalii pentru atacul cu dronă din 2020, ordonat de acesta, în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

Casa Albă nu a comentat direct raportul israelian, relatat prima dată de Wall Street Journal, dar a făcut trimitere la declarațiile recente ale lui Trump privind amenințările venite din partea Iranului.

Trump: „Sunt primul pe lista Iranului vizate pentru eliminare”

„Vor să îl elimine pe liderul SUA, pe mine”, le-a spus Trump reporterilor. „Sunt primul pe lista Iranului de persoane vizate pentru eliminare”, a mai declarat liderul de la Casa Albă, fără să ofere alte detalii.

Unii oficiali americani au sugerat, potrivit CNN, că raportul Israelului ar putea fi și o încercare de a influența deciziile lui Trump, în timp ce acesta analizează dacă să intensifice acțiunile militare americane împotriva Iranului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în ultima perioadă o poziție mai dură față de Teheran și și-a exprimat îndoieli față de eforturile diplomatice ale Washingtonului.

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