Aterizare de urgență a unui avion F-16 pe insula Zakynthos. Aeroportul a fost închis temporar: imagini șocante VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:51

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos, după ce un incendiu a izbucnit la motor în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a reușit să aducă aeronava în siguranță la sol și a scăpat nevătămat, însă aeroportul a fost închis temporar, iar traficul aerian a fost perturbat timp de câteva ore.

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