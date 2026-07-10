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Extern· 2 min citire
Aterizare de urgență a unui avion F-16 pe insula Zakynthos. Aeroportul a fost închis temporar: imagini șocante VIDEO
Avion F16/ Profimedia
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos, după ce un incendiu a izbucnit la motor în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a reușit să aducă aeronava în siguranță la sol și a scăpat nevătămat, însă aeroportul a fost închis temporar, iar traficul aerian a fost perturbat timp de câteva ore.
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