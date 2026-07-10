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Aterizare de urgență a unui avion F-16 pe insula Zakynthos. Aeroportul a fost închis temporar: imagini șocante VIDEO

Avion F16/ Profimedia

Avion F16/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:51

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos, după ce un incendiu a izbucnit la motor în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a reușit să aducă aeronava în siguranță la sol și a scăpat nevătămat, însă aeroportul a fost închis temporar, iar traficul aerian a fost perturbat timp de câteva ore.

Incidentul s-a produs joi după-amiază, când un avion F-16 aparținând Escadrilei 335 „Tiger”, din cadrul Aripii 116 de Vânătoare de la baza aeriană Araxos, participa la o misiune de instruire. Potrivit presei elene, în timpul zborului a izbucnit un incendiu la motor, iar pilotul a decis să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din insula Zakynthos.

Aeronava a aterizat fără trenul de aterizare

Imaginile surprinse după incident arată că avionul a ajuns pe pistă fără trenul de aterizare coborât, alunecând pe fuselaj câțiva metri.

Fricțiunea cu suprafața pistei a provocat un incendiu, însă echipele de intervenție ale aeroportului au acționat rapid și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă.

Pilotul, descris de presa elenă ca fiind un militar cu experiență, a fost evacuat imediat după oprirea aeronavei și nu a suferit răni.

Aeroportul din Zakynthos, închis temporar

În urma incidentului, aeroportul din Zakynthos a fost închis temporar din motive de siguranță, iar toate zborurile au fost suspendate până la îndepărtarea aeronavei și verificarea pistei.

Militarul a fost preluat de un elicopter, în timp ce echipele de intervenție au curățat pista de combustibilul scurs în urma aterizării forțate.

Autoritățile au deschis o anchetă

O echipă specializată a Forțelor Aeriene Elene urmează să recupereze aeronava și să restabilească funcționarea normală a aeroportului.

Autoritățile elene au anunțat că o comisie de specialitate va investiga cauzele exacte ale incidentului, urmând să analizeze datele de zbor și toate circumstanțele care au dus la aterizarea de urgență.

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