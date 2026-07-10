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Extern· 2 min citire
Rafinărie în flăcări și evacuări în sudul Rusiei, după un val masiv de atacuri cu drone - VIDEO
Atac Ucraina
O rafinărie din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu dronă, iar în orașul Taganrog mai multe persoane au fost evacuate în urma unui atac separat. Anunțurile au fost făcute vineri de autoritățile locale, în contextul în care Ucraina a intensificat în ultimele luni loviturile asupra infrastructurii energetice ruse.
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