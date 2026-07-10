Rafinărie în flăcări și evacuări în sudul Rusiei, după un val masiv de atacuri cu drone - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:07

O rafinărie din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu dronă, iar în orașul Taganrog mai multe persoane au fost evacuate în urma unui atac separat. Anunțurile au fost făcute vineri de autoritățile locale, în contextul în care Ucraina a intensificat în ultimele luni loviturile asupra infrastructurii energetice ruse.

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