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Rafinărie în flăcări și evacuări în sudul Rusiei, după un val masiv de atacuri cu drone - VIDEO

Atac Ucraina

Atac Ucraina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:07

O rafinărie din sudul Rusiei a luat foc după un atac cu dronă, iar în orașul Taganrog mai multe persoane au fost evacuate în urma unui atac separat. Anunțurile au fost făcute vineri de autoritățile locale, în contextul în care Ucraina a intensificat în ultimele luni loviturile asupra infrastructurii energetice ruse.

Rafinăria Ilsky, aflată în regiunea Krasnodar, a fost cuprinsă de flăcări după atac. Potrivit primelor informații transmise de autorități, nu au fost raportate persoane rănite.

Rafinăria Ilsky a mai fost vizată în trecut

Rafinăria de petrol Ilsky are o capacitate de aproximativ 138.000 de barili pe zi și a mai fost ținta unor atacuri și în trecut. Loviturile asupra acestui tip de obiective au provocat deja probleme în Rusia, inclusiv dificultăți de aprovizionare cu combustibil, cozi la benzinării și creșteri ale prețurilor carburanților în mai multe regiuni.

Atacurile asupra infrastructurii energetice sunt folosite de Ucraina pentru a pune presiune pe capacitatea Moscovei de a susține războiul. În ultimele luni, rafinăriile, depozitele de combustibil și alte obiective strategice din Rusia au fost vizate tot mai des de drone.

Evacuări în Taganrog după un alt atac

În regiunea Rostov, pompierii au fost trimiși să stingă incendiile izbucnite la două depozite de combustibil și în portul maritim Taganrog, a transmis guvernatorul Yury Slyusar pe Telegram.

Primarul orașului Taganrog, Svetlana Kambulova, a anunțat că mai mulți locuitori din zonele afectate au fost evacuați din case. Potrivit acesteia, o locuință privată a fost avariată, iar acoperișul unei clădiri administrative a luat foc.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât 376 de drone ucrainene în cursul nopții.

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