Singurul avantaj care i-a mai rămas lui Putin în războiul din Ucraina, conform lui Zelenski

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 10:28

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia nu mai deține avantajele pe care le avea în trecut în războiul din Ucraina și afirmă că Moscova a rămas practic cu o singură carte importantă de jucat. Liderul de la Kiev a declarat că singurul atu militar care i-a mai rămas lui Vladimir Putin îl reprezintă atacurile cu rachete balistice lansate asupra teritoriului ucrainean.

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