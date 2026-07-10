Singurul avantaj care i-a mai rămas lui Putin în războiul din Ucraina, conform lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia nu mai deține avantajele pe care le avea în trecut în războiul din Ucraina și afirmă că Moscova a rămas practic cu o singură carte importantă de jucat. Liderul de la Kiev a declarat că singurul atu militar care i-a mai rămas lui Vladimir Putin îl reprezintă atacurile cu rachete balistice lansate asupra teritoriului ucrainean.
„Fie că știe sau nu, Putin primește cu siguranță informații și înțelege că acum nu mai are avantaj. Are rachetele balistice și există, într-adevăr, aceste atacuri absolut tragice și îngrozitoare asupra populației civile din țara noastră, dar acesta este singurul avantaj care i-a mai rămas. În rest, nu mai are nimic, iar acest lucru este văzut de toată lumea” - a subliniat liderul ucrainean.
Zelenski vorbește despre o șansă pentru încheierea războiului
Declarațiile au fost făcute după întâlnirea pe care președintele ucrainean a avut-o cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în marja summitului NATO desfășurat în Turcia.
În fața presei, Zelenski a afirmat că există în acest moment o „fereastră de oportunitate” pentru încheierea războiului și a argumentat că Ucraina se află într-o poziție mai bună decât în trecut, atât din punct de vedere militar, cât și în ceea ce privește apărarea aeriană.
"Echipele noastre înțeleg că, într-adevăr, acum, avem o fereastră de oportunitate. Ucraina a devenit mai puternică atât pe câmpul de luptă, cât și în spațiul aerian. Toată lumea vede rezultatele corespunzătoare. Desigur, în primul rând, datorită militarilor noștri. Le sunt foarte recunoscător. Ei îmi oferă posibilitatea de a consolida pozițiile Ucrainei.
De aceea, am spus că există o fereastră de oportunitate. Am discutat cu președintele Trump și, în timpul summitului, m-am întâlnit cu numeroși lideri. Toți remarcă același lucru - Ucraina a devenit mai puternică" - a afirmat Zelenski.
Potrivit președintelui ucrainean, impresia că Ucraina și-a consolidat poziția este împărtășită și de alți lideri prezenți la summitul NATO, cu care a avut discuții în ultimele zile.
Un avertisment venit și din Cehia
Ideea existenței unei oportunități pentru reluarea negocierilor de pace a fost evocată anterior și de președintele Cehiei, Petr Pavel.
Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, liderul ceh a afirmat că Ucraina și partenerii săi ar avea la dispoziție aproximativ două luni pentru relansarea negocierilor de pace. În opinia sa, dacă această perioadă este ratată, există riscul ca războiul să cunoască o nouă escaladare din partea Rusiei.
Declarațiile lui Petr Pavel vin într-un moment în care pe front continuă atacurile reciproce, iar perspectivele unei încetări a conflictului rămân incerte, în ciuda intensificării contactelor diplomatice din ultimele săptămâni.
Zelenski spune că a discutat cu Trump despre rolul Chinei
Președintele ucrainean a dezvăluit că în discuția avută cu Donald Trump la summitul NATO de la Ankara a fost abordată și tema Chinei și a posibilului rol pe care Beijingul l-ar putea avea în procesul de pace.
"Am discutat cu președintele Trump despre China, despre rolul său în acest război, despre implicarea sau posibila implicare a acesteia și despre capacitățile sale. Aș prefera ca detaliile acestei discuții să rămână între mine și președintele Statelor Unite. Dar, în general, la acest summit, s-a vorbit foarte mult despre Ucraina, foarte mult despre Orientul Mijlociu și despre China" - a dezvăluit Zelenski.
Liderul ucrainean a precizat că și în discuțiile purtate cu mai mulți lideri europeni a fost abordat subiectul Chinei și al influenței pe care aceasta ar putea să o exercite în vederea încheierii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Reacție dură a Beijingului la discuțiile despre armele nucleare
Potrivit lui Volodimir Zelenski, mai mulți lideri europeni i-au transmis că reprezentanții Chinei au avut o reacție extrem de fermă după apariția în spațiul mediatic rus a unor declarații privind posibilitatea utilizării armelor nucleare împotriva Ucrainei.
"Unii lideri europeni au afirmat că au discutat cu reprezentanți ai Chinei. Iar China a reacționat foarte serios, foarte dur și foarte clar la declarațiile apărute în spațiul mediatic din Rusia privind diferite posibilități de utilizare a armelor nucleare. Cred că este prima dată când au reacționat atât de clar și de dur. După cum mi-au spus liderii europeni, (chinezii, n.r.) au transmis în mod ultimativ că nici măcar nu pot exista gânduri de utilizare a armelor nucleare" - a afirmat Zelenski.