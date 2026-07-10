Asistentă amendată cu peste jumătate de milion de dolari după ce a vândut certificate false de vaccin COVID. A câștigat o avere în timpul pandemiei

O fostă asistentă medicală din Statele Unite a fost sancționată cu una dintre cele mai mari amenzi aplicate vreodată într-un caz de fraudă legată de vaccinarea anti-COVID. Femeia ar fi obținut aproximativ 1,5 milioane de dolari din emiterea de certificate false de vaccinare, iar autoritățile au decis acum o nouă sancțiune financiară de proporții.
O schemă care i-ar fi adus milioane de dolari
Julie DeVuono, în vârstă de 53 de ani, fostă asistentă medicală și proprietara unei clinici din Amityville, statul New York, a ajuns în centrul unui dosar de amploare după ce autoritățile au descoperit că ar fi comercializat certificate false de vaccinare în perioada pandemiei de COVID-19.
Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2021 și ianuarie 2022, femeia ar fi emis documente fictive pentru numeroși adulți și copii, încasând sume consistente pentru fiecare certificat eliberat.
Amendă record pentru fraudă cu vaccinuri
Departamentul de Sănătate al statului New York a anunțat că Julie DeVuono a fost obligată să plătească o amendă civilă în valoare de 544.000 de dolari, aceasta fiind descrisă drept cea mai mare sancțiune de acest tip aplicată vreodată într-un caz de fraudă privind vaccinarea.
Autoritățile au precizat că măsura vine după ce fosta asistentă ar fi obținut aproximativ 1,5 milioane de dolari din activitatea ilegală desfășurată în timpul pandemiei, arată New York Post.
Oficialii din domeniul sănătății au subliniat că astfel de practici afectează încrederea publicului în sistemul medical și pun în pericol sănătatea comunității.
Cum funcționa presupusa schemă
Anchetatorii susțin că femeia beneficia de doze de vaccin furnizate gratuit prin programul federal destinat combaterii pandemiei.
În loc să administreze serurile, aceasta ar fi completat în fals cardurile oficiale de vaccinare și ar fi introdus date eronate în sistemele de evidență.
Potrivit procurorilor, clienții plăteau între 220 și 350 de dolari pentru fiecare certificat destinat adulților, iar pentru copii tariful ar fi fost de aproximativ 85 de dolari.
Dozele de vaccin care ar fi trebuit utilizate erau ulterior aruncate, conform acuzațiilor formulate de anchetatori.
A pledat vinovată și a evitat închisoarea
Julie DeVuono a fost arestată în ianuarie 2022, iar în anul 2023 a recunoscut acuzațiile privind falsul și spălarea banilor.
Instanța nu a dispus o pedeapsă cu executare, însă a stabilit mai multe măsuri restrictive.
Fosta asistentă a fost condamnată la:
840 de ore de muncă în folosul comunității;
cinci ani de supraveghere;
confiscarea a aproximativ 1,2 milioane de dolari, bani identificați în urma anchetei.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani și documente despre care susțin că evidențiau tranzacțiile realizate în cadrul presupusei scheme.
Autoritățile americane consideră că dosarul reprezintă unul dintre cele mai importante cazuri de fraudă legate de campania de vaccinare anti-COVID-19.