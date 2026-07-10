Asistentă amendată cu peste jumătate de milion de dolari după ce a vândut certificate false de vaccin COVID. A câștigat o avere în timpul pandemiei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 23:04

O fostă asistentă medicală din Statele Unite a fost sancționată cu una dintre cele mai mari amenzi aplicate vreodată într-un caz de fraudă legată de vaccinarea anti-COVID. Femeia ar fi obținut aproximativ 1,5 milioane de dolari din emiterea de certificate false de vaccinare, iar autoritățile au decis acum o nouă sancțiune financiară de proporții.

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