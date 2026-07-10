Directiva apocalipsei: Ce instrucțiuni a lăsat Donald Trump armatei SUA în situația în care ar fi ucis de iranieni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 iul. 2026, 22:22

Președintele american Donald Trump a dezvăluit că a transmis Pentagonului instrucțiuni stricte în eventualitatea în care ar fi asasinat de Iran, avertizând Teheranul cu o ripostă militară fără precedent. Declarația liderului de la Casa Albă vine ca o reacție directă la funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, unde mulțimea a afișat bannere masive prin care se cerea moartea președintelui SUA.

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