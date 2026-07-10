Directiva apocalipsei: Ce instrucțiuni a lăsat Donald Trump armatei SUA în situația în care ar fi ucis de iranieni

Președintele american Donald Trump a dezvăluit că a transmis Pentagonului instrucțiuni stricte în eventualitatea în care ar fi asasinat de Iran, avertizând Teheranul cu o ripostă militară fără precedent. Declarația liderului de la Casa Albă vine ca o reacție directă la funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, unde mulțimea a afișat bannere masive prin care se cerea moartea președintelui SUA.
Războiul mocnit dintre Washington și Teheran a trecut de la confruntările militare din Golful Persic la amenințări directe cu eliminarea fizică a liderilor de stat. Într-un interviu exploziv acordat publicației New York Post, președintele american Donald Trump a dezvăluit că a lăsat directive stricte armatei SUA pentru declanșarea unor represalii nucleare sau convenționale devastatoare dacă va cădea victima unui atentat iranian.
„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Asta este situația cu care ne confruntăm. Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă mi s-ar întâmpla ceva, ar trebui pur și simplu să-i bombardăm cu o forță cum nu s-a mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump, încheind pe un ton ironic: „Sper că o să-mi simțiți lipsa”.
Originile conflictului: De la Soleimani la tentativa din Butler
Serviciile de informații americane confirmă că Republica Islamică a planificat în mod deschis asasinarea lui Trump încă din ianuarie 2020. Campania de răzbunare a Teheranului a fost declanșată după ce liderul de la Casa Albă a ordonat eliminarea generalului Qasem Soleimani, arhitectul operațiunilor externe ale Iranului.
De atunci, vulnerabilitatea președintelui a rămas la cote maxime. Pe lângă atacul istoric din 13 iulie 2024 de la mitingul din Butler, Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea, structurile de securitate din SUA au dejucat în ultimii ani multiple rețele de complot finanțate de Teheran.
Întrebat dacă Israelul a furnizat date proaspete în această săptămână despre o nouă celulă de asasini, Trump a minimizat noutatea informațiilor: „Nu, Israelul nu a descoperit nimic nou. Sunt pe primul loc pe lista lor de multă vreme”.
Escaladarea de la funeraliile lui Ali Khamenei
Avertismentul dur al lui Trump vine ca replică la scenele de un radicalism extrem din Iran. În timpul funeraliilor de stat ale fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis la începutul anului, mulțimea a afișat bannere gigantice care cereau executarea președintelui american.
Retorica a fost alimentată direct de liderii religioși. Potrivit presei de la Teheran, un cleric de rang înalt a declarat în fața mulțimii:
„De ce nu l-am ucide pe cel care l-a ucis pe imam-ul și liderul meu? Uciderea lui Trump este datoria noastră. De ce mai este în viață cel mai josnic om din lume?”
Dinamica conflictului din această săptămână
Tensiunile geopolitice au explodat în ultimele zile în urma unei succesiuni rapide de evenimente militare și diplomatice în Orientul Mijlociu:
Criza maritimă: La începutul săptămânii, Iranul a sabotat trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.
Anularea armistițiului: Trump a reacționat fulgerător, revocând acordul de încetare a focului semnat în iunie și anulând memorandumul de înțelegere.
Raiduri masive: SUA au eliminat derogările pentru exporturile de petrol iranian și au lansat un val de aproape 200 de lovituri aeriene asupra infrastructurii militare iraniene.
Discursul dur de la summitul NATO și protocolul de urgență
Furia președintelui american a fost vizibilă și la summitul NATO desfășurat la Ankara. Trump i-a numit public „ticăloși” pe liderii de la Teheran pentru că au atacat rutele comerciale exact în perioada în care Washingtonul le acordase o pauză operativă pentru înmormântarea lui Ali Khamenei.
„Au avut lideri, au dispărut. Apoi au avut un alt set de lideri, au dispărut. Acum au un alt set de lideri, poate vor dispărea și ei, cine știe? Și știți ceva? Poate voi dispărea și eu, pentru că sunt ținta lor numărul unu. Așa acționează ei de 47 de ani”, a afirmat Trump în fața aliaților nord-atlantici.
Gravitatea amenințărilor a fost confirmată de măsurile de securitate fără precedent luate la întoarcerea de la summit. Casa Albă a recunoscut oficial că Donald Trump a fost transferat de urgență într-o altă aeronavă guvernamentală la plecarea din Turcia, ca parte a unui protocol secret menit să prevină un atac direct asupra avionului prezidențial.