Agenția care controlează traficul aerian din Polonia, pe urmele ROMATSA. Riscă să rămână fără finanțare din cauza scandalului vaccinurilor anti-COVID

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) riscă să piardă taxele încasate de la companiile aeriene, care reprezintă peste 80% din veniturile sale, în urma unei hotărâri pronunțate de un tribunal din Belgia într-un proces intentat de compania farmaceutică americană Pfizer împotriva statului polonez privind plata vaccinurilor anti-COVID, relatează Reuters.
PANSA pregăteşte o contestaţie oficială
Reprezentanții instituției au anunţat vineri că au fost informați de Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol), cu sediul la Bruxelles, că sumele care i se cuveneau din taxele plătite de companiile aeriene au fost puse sub sechestru în legătură cu hotărârea din aprilie.
PANSA a declarat că pregăteşte o contestaţie oficială, întrucât cazul nu are legătură cu activitatea sa, dar ia măsuri pentru a-şi asigura resursele financiare necesare desfăşurării neîntrerupte a operaţiunilor.
Instanţa a dispus ca Polonia şi România să preia vaccinuri împotriva COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro, produse de Pfizer şi BioNTech, inclusiv 1,3 miliarde de euro numai pentru Polonia, în temeiul contractelor semnate în timpul pandemiei.
Varșovia a invocat un posibil abuz de poziţie dominantă din partea companiei Pfizer
În aprilie 2022, Varşovia a refuzat să respecte contractul, invocând încetinirea pandemiei, războiul din Ucraina şi un posibil abuz de poziţie dominantă din partea companiei Pfizer.
"Primirea unui titlu executoriu din partea Eurocontrol înseamnă că organizaţia este obligată să reţină toate fondurile provenite din taxele de survol destinate PANSA - atât cele colectate în prezent, cât şi plăţile viitoare - până când cererea Pfizer va fi satisfăcută sau cazul va fi soluţionat în alt mod", a arătat PANSA într-un comunicat.
Eurocontrol nu a făcut niciun comentariu
Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care dă vina pe guvernul anterior pentru această situaţie, a declarat într-o conferinţă de presă că guvernul nu va lăsa PANSA fără ajutor, dar că situaţia generală este "destul de urâtă".
"Lupta noastră juridică este în curs, dar ameninţarea este evidentă", a spus el.
Reacția Pfizer
Pfizer a declarat într-un e-mail pentru Reuters că "hotărârea instanţei belgiene reflectă importanţa obligaţiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie", iar compania ia măsurile legale adecvate pentru punerea în aplicare a hotărârii.