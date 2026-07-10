Agenția care controlează traficul aerian din Polonia, pe urmele ROMATSA. Riscă să rămână fără finanțare din cauza scandalului vaccinurilor anti-COVID

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 21:50

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) riscă să piardă taxele încasate de la companiile aeriene, care reprezintă peste 80% din veniturile sale, în urma unei hotărâri pronunțate de un tribunal din Belgia într-un proces intentat de compania farmaceutică americană Pfizer împotriva statului polonez privind plata vaccinurilor anti-COVID, relatează Reuters.

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