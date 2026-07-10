Doi soți găsiți mumificați în vila lor din Italia. Cui au lăsat averea de milioane de euro și ce se va întâmpla cu proprietatea

Doi soți care trăiau complet izolați de aproape două decenii, au fost descoperiți fără viață în propria locuință. La câteva luni după moartea lor, autoritățile au aflat și cui au decis să lase întreaga avere, estimată la milioane de euro.
Trăiau izolați de aproape 20 de ani
Marco Steffanoni și soția sa, Maria Teresa Nizzola, locuiau într-o vilă din Montericco, unde au ales să ducă o viață retrasă, departe de agitația cotidiană și de contactul cu rudele sau prietenii.
În ultimii ani, cei doi au renunțat treptat la orice interacțiune socială, conform Il Resto del Carlino. Dacă inițial au închiriat camere unor studenți, ulterior au renunțat și la această activitate, iar în cele din urmă au concediat inclusiv grădinarul care se ocupa de proprietate.
Decizia de a trăi complet izolați avea să facă posibilă o descoperire cutremurătoare.
Trupurile au fost găsite la trei luni după deces
În anul 2025, un grup de tineri care a pătruns întâmplător în vila aparent abandonată a descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi soți.
Potrivit presei italiene, cadavrul fostului medic stomatolog Marco Steffanoni era întins pe podeaua dormitorului aflat la etaj, în timp ce soția sa a fost găsită într-un fotoliu, în apropierea șemineului.
Anchetatorii au stabilit că cei doi muriseră cu aproximativ trei luni înainte, iar corpurile lor se aflau într-un stadiu avansat de mumificare.
Fratele bărbatului: „Au ales această viață”
Moartea celor doi a stârnit numeroase reacții în Italia, mulți întrebându-se cum a fost posibil ca dispariția lor să nu fie observată atât de mult timp.
Fratele lui Marco Steffanoni a explicat însă că izolarea nu a fost rezultatul abandonului, ci o alegere asumată de cei doi.
Acesta a precizat că familia a respectat întotdeauna dorința lor de a trăi departe de ceilalți și că s-a ocupat de organizarea funeraliilor după descoperirea tragediei.
Averea de milioane de euro va ajunge la WWF
După analizarea testamentelor, autoritățile au constatat că întreaga avere a soților va fi moștenită de organizația de protecție a mediului WWF, desemnată beneficiar universal.
Marco Steffanoni și Maria Teresa Nizzola erau membri ai organizației încă din anii 1980 și și-au exprimat dorința ca bunurile lor să fie folosite pentru conservarea naturii și protejarea faunei sălbatice.
Vila va fi transformată într-o zonă dedicată biodiversității
Patrimoniul lăsat de cei doi include vila din Montericco, terenuri și alte proprietăți situate în provincia Mantova, toate evaluate la câteva milioane de euro.
Planul este ca aceste bunuri să fie utilizate în proiecte dedicate protejării mediului, iar proprietatea principală să fie transformată într-o oază naturală destinată conservării biodiversității.
Până la finalizarea procedurilor de succesiune, autoritățile au instalat sisteme de supraveghere în jurul vilei pentru a preveni furturile și pentru a proteja patrimoniul rămas.
Povestea celor doi soți a atras atenția presei italiene atât prin modul discret în care au ales să își trăiască ultimii ani, cât și prin gestul făcut înainte de moarte.
Deși au trăit departe de lume, ultima lor dorință a fost ca întreaga avere să contribuie la protejarea naturii, transformând proprietățile pe care le-au deținut într-un proiect dedicat mediului și speciilor sălbatice.