Doi soți găsiți mumificați în vila lor din Italia. Cui au lăsat averea de milioane de euro și ce se va întâmpla cu proprietatea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 23:30

Doi soți care trăiau complet izolați de aproape două decenii, au fost descoperiți fără viață în propria locuință. La câteva luni după moartea lor, autoritățile au aflat și cui au decis să lase întreaga avere, estimată la milioane de euro.

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