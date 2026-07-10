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Extern· 2 min citire
Adolescent mutilat de o petardă găsită pe stradă! Și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă să-i salveze mâna
Adolescent mutilat
O petardă ilegală a transformat o zi de sărbătoare într-un adevărat coșmar pentru doi adolescenți din Statele Unite. Un băiat a suferit răni extrem de grave și și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă acum să îi salveze mâna. Mama acestuia spune că urmează o perioadă lungă de spitalizare și intervenții chirurgicale.
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