Adolescent mutilat de o petardă găsită pe stradă! Și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă să-i salveze mâna

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 18:15

O petardă ilegală a transformat o zi de sărbătoare într-un adevărat coșmar pentru doi adolescenți din Statele Unite. Un băiat a suferit răni extrem de grave și și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă acum să îi salveze mâna. Mama acestuia spune că urmează o perioadă lungă de spitalizare și intervenții chirurgicale.

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