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Adolescent mutilat de o petardă găsită pe stradă! Și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă să-i salveze mâna

Adolescent mutilat

Adolescent mutilat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 18:15

O petardă ilegală a transformat o zi de sărbătoare într-un adevărat coșmar pentru doi adolescenți din Statele Unite. Un băiat a suferit răni extrem de grave și și-a pierdut mai multe degete, iar medicii încearcă acum să îi salveze mâna. Mama acestuia spune că urmează o perioadă lungă de spitalizare și intervenții chirurgicale.

Explozia unei petarde le-a schimbat viața

Incidentul s-a petrecut pe 4 iulie 2026, de Ziua Independenței SUA, în orașul Anaheim, din California de Sud.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, doi adolescenți au găsit pe stradă o petardă ilegală și au decis să o aprindă. Dispozitivul pirotehnic a explodat aproape instantaneu, provocând răni grave ambilor tineri.

Cel mai grav afectat a fost unul dintre băieți, care și-a pierdut mai multe degete de la mâna dreaptă în urma exploziei.

Mama adolescentului: „Mâinile lui sunt pur și simplu distruse”

Maria Escalante, mama băiatului rănit, a declarat pentru CBS News, citat de New York Post, că fiul ei este internat în spital și va rămâne sub supravegherea medicilor pentru o perioadă îndelungată.

Potrivit femeii, adolescentul are ambele mâini bandajate, iar starea sa necesită tratamente complexe și numeroase intervenții chirurgicale.

Fratele geamăn al victimei, care a asistat la întreaga scenă, este profund afectat de cele întâmplate și încearcă să depășească trauma provocată de accident.

Medicii încearcă să evite amputarea completă

Familia speră ca intervențiile chirurgicale să permită reconstrucția mâinii afectate.

Totuși, medicii au explicat că evoluția depinde de circulația sângelui către degetele care au mai putut fi salvate. Dacă țesuturile nu vor putea fi menținute viabile, există riscul unor amputări suplimentare.

Adolescentul urmează să fie supus mai multor operații, iar recuperarea ar putea dura luni de zile.

Mama cere o anchetă privind petardele ilegale

După producerea accidentului, Maria Escalante s-a întors la locul exploziei și a găsit fragmente din petarda care le-a provocat rănile celor doi adolescenți.

Femeia solicită acum autorităților din Anaheim să investigheze proveniența materialului pirotehnic și modul în care astfel de produse periculoase ajung să fie comercializate sau abandonate pe domeniul public.

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