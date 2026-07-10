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Emiratele Arabe Unite pompează cea mai mare cantitate de petrol din istorie. Cifrele record

Sondă de petrol

Sondă de petrol

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 12:15

Emiratele Arabe Unite au atins în iunie cel mai ridicat nivel de producție de petrol din istoria țării, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) citate de Reuters. Avansul confirmă ambiția Abu Dhabiului de a transforma investițiile masive în capacitate de producție în cotă de piață, la doar câteva săptămâni după ce țara a părăsit OPEC.

Producția de țiței a EAU a depășit 3,8 milioane de barili pe zi în iunie, cel mai ridicat nivel din ultimii peste șase ani. Dacă se includ și condensatele și lichidele din gaze naturale, producția totală a urcat la un nivel record absolut.

Salt spectaculos față de luna precedentă

Creșterea este notabilă mai ales prin viteza ei: în mai, IEA estimase producția de țiței la aproximativ 2,8 milioane de barili pe zi. Revenirea rapidă a fost posibilă după reluarea parțială a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, dar și prin folosirea infrastructurii care permite evitarea acestei rute maritime vulnerabile.

Exporturi record și rute alternative

Exporturile de țiței și condensat au ajuns la circa 3,7 milioane de barili pe zi, peste recordul anterior de 3,44 milioane, stabilit în aprilie 2020.

Încărcările din Abu Dhabi au urcat la aproximativ 4 milioane de barili pe zi între 1-29 iunie, peste nivelurile de dinaintea conflictului regional, parțial și prin golirea stocurilor acumulate anterior.

Conducta Habshan-Fujairah poate transporta circa 1,8 milioane de barili pe zi către portul Fujairah, fără trecere prin Ormuz.

Complexul subteran de stocare Mandous are o capacitate de aproximativ 42 de milioane de barili.

Planuri pentru 5,2 milioane de barili pe zi în 2027

IEA estimează că producția totală a EAU ar putea ajunge la 5,2 milioane de barili pe zi în 2027, cu circa 730.000 de barili peste media anticipată pentru 2026. Capacitatea de producție a țițeiului a crescut de la 3,1 milioane de barili pe zi în 2016 la aproape 4,4 milioane în 2026, la care se adaugă 1,1 milioane de barili pentru condensate și lichide din gaze naturale.

ADNOC intenționează să investească circa 150 de miliarde de dolari între 2026 și 2030 și a anunțat deja proiecte de aproximativ 55 de miliarde de dolari până în 2028.

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