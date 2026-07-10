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Extern· 2 min citire
Emiratele Arabe Unite pompează cea mai mare cantitate de petrol din istorie. Cifrele record
Sondă de petrol
Emiratele Arabe Unite au atins în iunie cel mai ridicat nivel de producție de petrol din istoria țării, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) citate de Reuters. Avansul confirmă ambiția Abu Dhabiului de a transforma investițiile masive în capacitate de producție în cotă de piață, la doar câteva săptămâni după ce țara a părăsit OPEC.
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