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Proiectul fabricii de muniție cu Rheinmetall din Bulgaria, în aer! Guvernul de la Sofia reevaluează proiectul: Opoziția critică decizia

Rheinmetall / Profimedia

Rheinmetall / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:34

Tensiuni în Guvernul de la Sofia. Executivul Bulgariei intenționează să reevalueze proiectul de construire a unei fabrici de muniție și pulberi explozive în parteneriat cu grupul german Rheinmetall, invocând lipsa fondurilor și necesitatea renegocierii acordului. Decizia a fost criticată de opoziție, care consideră investiția una strategică pentru Bulgaria și Uniunea Europeană.

Executivul invocă probleme de finanțare

Vicepremierul și ministrul Economiei, Alexander Pulev, a declarat că nu a fost semnat un acord final cu Rheinmetall și că actualele condiții de colaborare trebuie reanalizate. Potrivit acestuia, statul bulgar nu dispune în prezent de resursele financiare necesare pentru a susține proiectul, iar fondurile disponibile prin mecanismul european SAFE ar acoperi doar o parte din contribuția Bulgariei.

Oficialul a mai afirmat că autoritățile au informat deja compania germană despre dificultățile de finanțare și că este nevoie de identificarea unor noi surse de finanțare și de un nou plan financiar.

Opoziția susține că investiția este strategică

Partidul GERB și alianța Bulgaria Democrată au criticat poziția guvernului, acuzând executivul că pune în pericol un proiect important pentru industria de apărare.

Fostul ministru al Finanțelor, Temenujka Petkova, a declarat că proiectul fusese deja pregătit de fostul guvern, inclusiv prin stabilirea cadrului de cooperare cu Rheinmetall și al finanțării necesare. Potrivit acesteia, investiția este de importanță strategică atât pentru Bulgaria, cât și pentru Uniunea Europeană.

Proiectul prevede construirea unei fabrici de muniție și pulberi explozive în parteneriat între Rheinmetall și compania bulgară de stat VMZ, principalul producător de armament al țării. Investiția ar urma să fie finanțată parțial prin programul european SAFE, iar restul din fonduri bulgare.

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