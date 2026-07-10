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Extern· 2 min citire
Proiectul fabricii de muniție cu Rheinmetall din Bulgaria, în aer! Guvernul de la Sofia reevaluează proiectul: Opoziția critică decizia
Rheinmetall / Profimedia
Tensiuni în Guvernul de la Sofia. Executivul Bulgariei intenționează să reevalueze proiectul de construire a unei fabrici de muniție și pulberi explozive în parteneriat cu grupul german Rheinmetall, invocând lipsa fondurilor și necesitatea renegocierii acordului. Decizia a fost criticată de opoziție, care consideră investiția una strategică pentru Bulgaria și Uniunea Europeană.
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