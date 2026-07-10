Ce au făcut liderii NATO cu pistoalele primite de la Erdogan. Unii le-au predat, alții le trimit la muzeu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:53

Pistoalele oferite de Recep Erdogan liderilor NATO, la finalul summitului de la Ankara, i-au luat prin surprindere pe mulți dintre oficiali. Majoritatea au ales fie să predea armele autorităților, fie să le facă nefuncționale, fie să le doneze unor muzee.

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