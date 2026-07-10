Ce au făcut liderii NATO cu pistoalele primite de la Erdogan. Unii le-au predat, alții le trimit la muzeu

Pistoalele oferite de Recep Erdogan liderilor NATO, la finalul summitului de la Ankara, i-au luat prin surprindere pe mulți dintre oficiali. Majoritatea au ales fie să predea armele autorităților, fie să le facă nefuncționale, fie să le doneze unor muzee.
Premierul Belgiei a avut parte de o surpriză neobișnuită când s-a întors acasă de la summitul NATO desfășurat în Turcia. În bagajul său se aflau un pistol și muniție, parte a cadoului primit de la președintele turc.
Cadou neobișnuit pentru liderii NATO
După reuniunea liderilor NATO de la Ankara, Recep Erdogan le-a oferit participanților un cadou de despărțire rar întâlnit: un revolver de epocă, însoțit de muniție reală. Faptul că arma nu era doar un obiect decorativ a ridicat imediat probleme de siguranță și de procedură în mai multe capitale europene.
Gestul președintelui turc a fost interpretat ca o încercare de a promova industria de apărare a Turciei, un sector care a devenit tot mai important în ultimii ani, atât pentru exporturi, cât și pentru influența externă a Ankarei.
Imagini publicate de biroul președintelui lituanian Gitanas Nauseda arată că arma pare să fie un revolver Gumusay de calibrul .357 Magnum, un model rar, cu șase focuri, produs în anii 1990 de compania turcă MKE.
Revolvere personalizate cu numele liderilor
Revolverul era așezat într-o cutie din lemn, decorată cu drapelul Turciei și sigla NATO. În interior se afla și o plăcuță pe care scria, în turcă și engleză: „Gumusay, primul pistol de tip revolver produs în țara noastră”.
Un purtător de cuvânt al premierului spaniol Pedro Sanchez a declarat că toți liderii au primit același model, iar numele fiecăruia a fost gravat pe țeava armei.
Premierul belgian Bart De Wever a predat revolverul poliției de pe aeroportul din Bruxelles, pentru ca arma să fie păstrată în siguranță. În Polonia, revolverul primit de președintele Karol Nawrocki a rămas pe aeroportul din Varșovia, în așteptarea aprobării autorităților vamale.
Un consilier al președintelui polonez a explicat că arma urma să fie păstrată într-un loc potrivit, „astfel încât să fie, în primul rând, în siguranță și, în al doilea rând, respectată ca dar”. Acesta a adăugat că „cu siguranță, nimeni nu va trage cu ea”.
Unele arme au fost trimise la ambasade sau dezactivate
Birourile premierilor din Țările de Jos și Suedia au anunțat că revolverele primite au fost transportate la ambasadele celor două țări din Ankara. În cazul premierului olandez, arma urma să fie făcută nefuncțională, astfel încât să nu mai poată trage, scrie Reuters.
Revolverul oferit premierului britanic Keir Starmer a fost însoțit de un kit de curățare și de 500 de cartușe, potrivit unei surse de la Downing Street. Arma primită de premierul italian Giorgia Meloni a fost deja depozitată la Palazzo Chigi, sediul guvernului italian, alături de alte cadouri oficiale.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să doneze revolverul unui muzeu militar, iar premierul Greciei vrea să îl ofere Muzeului Războiului din Atena.
Premierul Canadei a glumit pe seama cadoului
Premierul canadian Mark Carney a glumit că sticla de sirop de arțar oferită de el drept cadou „părea cam modestă” în comparație cu revolverul turcesc. Acesta a spus că nici măcar nu a văzut arma și a încercat să liniștească opinia publică din Canada.
„Aș vrea să îi liniștesc pe canadieni: armele sunt ținute departe de mine”, a declarat Carney într-o conferință de presă.
Premierul canadian a precizat că revolverul a fost dezactivat și ar putea ajunge la muzeul național al războiului.
Ce se întâmplă cu arma primită de Nicușor Dan
Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, arma primită de Nicușor Dan este însoțită de documente legale de proveniență și de licența de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.
O fotografie cu arma primită de Nicușor Dan a fost postată pe rețeaua socială X de jurnalistul turc Ibrahim Haskoloğlu. După primirea cadoului, echipa de protecție a președintelui României a preluat pistolul pentru verificări.
Ulterior, arma a fost luată în evidență de Administrația Prezidențială, potrivit procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială și cu respectarea legislației privind regimul armelor și munițiilor.
Turcia, exportator important de arme de calibru mic
Industria modernă de arme din Turcia produce în principal pistoale semiautomate, ceea ce face ca modelul Gumusay să fie o piesă rară și interesantă pentru colecționari.
În ultimii ani, producătorii turci de arme și-au extins puternic prezența pe piața europeană a armelor civile. Aceștia oferă pistoale și puști la prețuri mai mici și concurează cu mărci tradiționale din Italia și Belgia, cunoscute pentru arme sportive și de serviciu mai scumpe.
Potrivit organizației Small Arms Survey, cu sediul la Geneva, Turcia a fost al treilea cel mai mare exportator mondial de arme de calibru mic în perioada 2019-2024. Exporturile sale au însumat aproximativ trei miliarde de dolari, țara fiind depășită doar de Statele Unite și Italia.