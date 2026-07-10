Tragedie în Spania: 12 oameni au murit într-un incendiu de pădure. Unele victime au fost găsite în mașini

Un incendiu de pădure izbucnit joi seară în apropiere de Almeria, în Andaluzia, sudul Spaniei, a provocat moartea a 12 persoane. Autoritățile au anunțat că unele dintre victime au fost găsite în vehiculele lor, în zona afectată de flăcări.
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut populației să dea dovadă de prudență, în contextul incendiului care a afectat provincia Almeria.
„O tristețe și o dezolare imensă în fața consecințelor teribile ale incendiului care a afectat provincia Almería ”, a reacționat premierul Pedro Sanchez la X, cerând „o mare prudență”, potrivit Le Figaro.
Bilanțul victimelor a crescut
Anterior, autoritățile regionale anunțaseră șase decese și precizaseră că victimele au fost găsite într-un cătun din apropierea orașului Bédar. Unele cadavre au fost descoperite în vehicule, potrivit informațiilor transmise de autorități.
„Șase persoane au murit în incendiul de pădure izbucnit în această după-amiază în municipiul Los Gallardos, conform confirmării serviciilor de salvare, au declarat serviciile regionale într-un comunicat.
Aproximativ 150 de pompieri și cinci autocisterne cu apă au fost mobilizate în noaptea de joi spre vineri. Autoritățile regionale au activat „faza de urgență 2 a planului de stingere a incendiilor”, din cauza evoluției rapide a situației și a potențialului ridicat al incendiului.
Locuitorii din zonă au fost evacuați
Locuitorii mai multor cartiere au fost evacuați din cauza flăcărilor. O femeie cu arsuri și o altă persoană intoxicată după ce a inhalat fum au fost transportate la un spital local, iar alte patru persoane au primit îngrijiri la fața locului pentru probleme respiratorii și arsuri minore.
Aproximativ 50 de persoane sunt cazate într-un centru cultural, iar mai multe drumuri au fost închise din cauza incendiului. Numărul de urgență a gestionat peste 150 de apeluri de la oameni care au semnalat incendiul, primele indicând că flăcările se aflau la kilometrul 511 al drumului N-340A.
Spania, afectată de un val de căldură
Incendiul are loc în timp ce Spania este afectată de un val de căldură. Mai multe zone din Andaluzia au fost plasate în alertă portocalie în ultimele zile, pe fondul temperaturilor ridicate.
În 2025, peste 393.000 de hectare au fost devastate de flăcări în Spania, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii. A fost cel mai grav sezon de incendii din istoria recentă a țării.