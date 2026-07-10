Tragedie în Spania: 12 oameni au murit într-un incendiu de pădure. Unele victime au fost găsite în mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:05

Un incendiu de pădure izbucnit joi seară în apropiere de Almeria, în Andaluzia, sudul Spaniei, a provocat moartea a 12 persoane. Autoritățile au anunțat că unele dintre victime au fost găsite în vehiculele lor, în zona afectată de flăcări.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu vegetatie spania