Cea mai bună băutură de consumat după cină dacă te confrunți cu constipația, potrivit dieteticienilor 

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 iul. 2026, 08:33

Când se simt epuizați la sfârșitul zilei, mulți oameni apelează la suc de prune, ceaiuri din plante sau suplimente cu fibre sub formă de pudră. Dar unul dintre cele mai eficiente ingrediente pentru ameliorarea constipației se află în raionul de fructe și legume, învelit într-o coajă maronie și pufoasă.

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